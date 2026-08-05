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- Астрологія
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Астролог назвав знаки Зодіаку, яким сьогодні слід остерігатися токсичних людей
День, сповнений потужної, але складної й неоднозначної енергетики, яка може мати на нас подвійний вплив.
Одні можуть відчути небачений приплив сил, а інші — гостру нестачу енергії, а отже, і бажання «зарядитися» нею від інших людей. Не дивно, що в цей час активізуються токсичні люди, які полюють за чужими моральними та фізичними силами.
Сьогодні, 5 серпня, жертвами тих, хто полює на чужу енергію, можуть стати представники всіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо остерігатися токсичних людей.
Овен
Овни часто приваблюють до себе тих, хто не проти поживитися чужою «кров’ю», але цього разу їхня атака виявиться більш ніж серйозною. Здебільшого небезпека виходитиме від колег — особливо тих, хто відчуває до них певну заздрість через таланти, якими їх наділила природа.
Близнюки
Близнюки часто стають об’єктом чужої заздрості, про яку вони іноді навіть не підозрюють, але в цьому їхні вороги не будуть приховувати своїх намірів. Не варто вступати з ними в суперечки, марнуючи таким чином свої сили — у результаті вони залишаться виснаженими, втомленими та знесиленими.
Стрілець
Стрільці в будь-який день перевершують за рівнем енергії представників інших знаків Зодіаку, але сьогодні її запас виявиться надзвичайним навіть для них. Звісно, поруч із ними — як, втім, і в будь-який інший час — буквально кружлятимуть люди, які захочуть нею «підживитися».
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