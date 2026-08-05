Астролог назвав знаки Зодіаку, яким сьогодні слід остерігатися токсичних людей

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Одні можуть відчути небачений приплив сил, а інші — гостру нестачу енергії, а отже, і бажання «зарядитися» нею від інших людей. Не дивно, що в цей час активізуються токсичні люди, які полюють за чужими моральними та фізичними силами.

Сьогодні, 5 серпня, жертвами тих, хто полює на чужу енергію, можуть стати представники всіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо остерігатися токсичних людей.

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Овен

Овни часто приваблюють до себе тих, хто не проти поживитися чужою «кров’ю», але цього разу їхня атака виявиться більш ніж серйозною. Здебільшого небезпека виходитиме від колег — особливо тих, хто відчуває до них певну заздрість через таланти, якими їх наділила природа.

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Близнюки

Близнюки часто стають об’єктом чужої заздрості, про яку вони іноді навіть не підозрюють, але в цьому їхні вороги не будуть приховувати своїх намірів. Не варто вступати з ними в суперечки, марнуючи таким чином свої сили — у результаті вони залишаться виснаженими, втомленими та знесиленими.

Стрілець

Стрільці в будь-який день перевершують за рівнем енергії представників інших знаків Зодіаку, але сьогодні її запас виявиться надзвичайним навіть для них. Звісно, поруч із ними — як, втім, і в будь-який інший час — буквально кружлятимуть люди, які захочуть нею «підживитися».

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