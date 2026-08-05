Росія перейшла до нової тактики війни: у Нацгвардії пояснили, до чого готується ворог

Війна в Україні / © Associated Press

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Російські війська змінили тактику ведення наступальних дій на фронті.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

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За його словами, під час літньої наступальної кампанії цього року російські війська практично не застосовували великі механізовані штурми.

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«Цього року великих механізованих штурмів навіть під час літньої кампанії противник фактично не застосовував. Ми продовжуємо фіксувати більше піхотні штурми, і не лише рух малих груп піхоти — навіть одиничні переміщення російських окупантів, щоб дістатися якоїсь точки, накопичуватися», — зазначив він.

Музичук пояснив, що така тактика дає змогу російському командуванню приховано накопичувати особовий склад і техніку для проведення локальних наступальних операцій на окремих ділянках фронту.

Як приклад він навів нещодавню спробу прориву поблизу Шахового. За словами речника Нацгвардії, там окупанти змогли зосередити певний наступальний потенціал, зокрема кілька одиниць бронетехніки.

Втім, українські захисники завчасно виявили підготовку противника до штурму.

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«Ця атака була помічена заздалегідь, більша частина цього наступального потенціалу, техніки була знищена фактично за чотири години активних боїв, у тому числі нашим дроновим компонентом», — наголосив речник Нацгвардії.

Раніше повідомлялося, що у Держприкордонслужбі України спростували чутки про нібито підготовку Росії до нового вторгнення через Чернігівську область.

Ми раніше інформували, що Сили оборони України успішно контратакують і проводять власну наступальну операцію на Куп’янському напрямку, відтісняючи окупантів до кордону та зриваючи плани ворога щодо прориву оборони.

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