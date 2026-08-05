«Ворог атакує все підряд»: у Зеленського заявили про новий етап війни

Наслідки атаки на Київ / © Сергій Флеш

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Війна Росії проти України перейшла в новий етап виснаження.

Про це заявив радник президента Сергій Бескрестнов «Флеш».

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За оцінкою радника президента, загарбники дедалі активніше атакують логістичну та цивільну інфраструктуру.

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«Ворог атакує все підряд: склади роздрібної торгівлі, продовольчі склади, логістичні хаби, підприємства, склади будівельних матеріалів», — зазначив Бескрестнов.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 5 серпня атакували Київ балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що у кількох районах столиці сталися влучання та пожежі, зокрема у багатоповерховому житловому будинку.

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