- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
«Ворог атакує все підряд»: у Зеленського заявили про новий етап війни
Ворог намагається знищити все, до чого може дотягнутися.
Війна Росії проти України перейшла в новий етап виснаження.
Про це заявив радник президента Сергій Бескрестнов «Флеш».
За оцінкою радника президента, загарбники дедалі активніше атакують логістичну та цивільну інфраструктуру.
«Ворог атакує все підряд: склади роздрібної торгівлі, продовольчі склади, логістичні хаби, підприємства, склади будівельних матеріалів», — зазначив Бескрестнов.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 5 серпня атакували Київ балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що у кількох районах столиці сталися влучання та пожежі, зокрема у багатоповерховому житловому будинку.