42 тисячі втрат і майже нульовий результат: експерт оцінив провал Росії на фронті

Війна в Україні / © Associated Press

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Липень 2026 року став одним із найневдаліших місяців для російської армії від початку повномасштабного вторгнення.

Про це в етері Еспресо заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко.

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За його словами, дані DeepState свідчать, що у липні російські війська збільшили площу окупованої території приблизно на 36 квадратних кілометрів. Для порівняння, у липні 2025 року окупанти захопили близько 560 квадратних кілометрів, а під час весняно-літньої наступальної кампанії того року щомісячне просування становило 450–550 квадратних кілометрів.

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«Я думаю, це найкращий випадок, коли можна порівняти з результатами липня 2025 року, коли росіяни захопили, наприклад, 560 квадратних кілометрів території України. І, в принципі, протягом їх весняно-літньої наступальної компанії, саме 25-го року, в них середній показник захоплення територій кожного місяця становив якраз 450-500 і навіть 550 і більше квадратних кілометрів», — розповів він.

Експерт зауважив, що цього року російська армія все ж демонструвала незначне зростання темпів просування порівняно з попередніми місяцями, однак ці показники залишаються одними з найнижчих за весь період наступальних кампаній.

«Тому можна сказати, що в 26-му році, так, в них є невеликий приріст. Наприклад, в травні це становило десь приблизно 20 квадратних кілометрів. А трохи більше було в червні. В липні ми бачимо цей показник. Але при цьому це один з найнижчих показників взагалі у порівнянні з іншими роками та іншими місяцями їх наступальними кампаніями, які вони проводили», — сказав Коваленко.

Водночас, за його словами, липень став рекордним за втратами особового складу та техніки.

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«При цьому вони мають багато рекордних показників по втратам. Наприклад, у них в минулому місяці був один з найбільших показників втрат особового складу. 42 860 особового складу. І це найбільший показник з січня 2025. Абсолютний рекорд було встановлено по втратам автомобільного транспорту, майже 14 000», — сказав він.

Коваленко також зазначив, що високими залишаються втрати артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню та засобів протиповітряної оборони.

«Окрім цього це засоби протиповітряної оборони. Це досить великі показники, які є одними з найбільших. Інколи, ну, скажімо так, це показник друге місце, яке має по загальних показниках втрат», — зазначив експерт.

Він додав, що якщо порівнювати темпи просування російської армії та її втрати, то липень можна назвати найгіршим місяцем для окупантів за час повномасштабної війни.

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«І якщо ми проводимо ось таку кореляцію, робимо пропорцію цих втрат, то можна сказати, що липень взагалі для росіян став найгіршим місяцем за весь час повномасштабного вторгнення. Гірше було тільки в 22-му році, коли вони відступали, тому що вони тоді втрачали територію. Але якщо ми говоримо про наступальні кампанії, то це найгірший місяць для них взагалі за весь час повномасштабного вторгнення в Україну», — розповів він.

На думку Коваленка, таких втрат російська армія зазнає через провал виконання низки стратегічних завдань. Зокрема, окупантам не вдалося відкрити Добропільський напрямок, а також досягти поставлених цілей на Лиманському, Куп’янському та Гуляйпільському напрямках.

«У них багато є задач, які вони досі не виконали. Тут стосується ще відсутності відкриття Добропільського напряму, так як вони собі це планували. Добропільський напрям для них є пріоритетним не менше ніж Слов’янськ, ніж Краматорськ чи Костянтинівка», — зазначив він.

Експерт наголосив, що ще торік російські війська безуспішно намагалися прорватися до Добропілля, однак і досі не змогли реалізувати ці плани.

«Але ще у минулому році вони намагалися прорватися до Добропілля в серпні 25-го, їм це не вдалося і досі вони не можуть цього зробити, навіть контролювати Покровськ та Мирноград. Та ж сама проблема в них з Лиманським напрямом та Куп’янським. В них провальні наступальні кампанії 20-25 загальновійськові армії провалили наступ на Лиман і не можуть зараз захопити і контролювати це місто, так само як і з Куп’янськом. Аналогічна проблема на Гуляйпільському напрямі», — сказав Коваленко.

За його словами, через відсутність значних успіхів російське командування намагається компенсувати проблеми масовим використанням живої сили.

«Ми говоримо про велику комплексну проблему, яку зараз має російське командування і вирішити там, наприклад, технічними, технологічними методами чи тактичними, вони не можуть», — зазначив експерт.

Водночас, за його словами, окупанти продовжують використовувати перевірену ще за радянських часів тактику.

«Вони використовують для вирішення цих проблем досить простий метод, ще радянський метод: якомога більше людського ресурсу. Вони намагаються саме закидати фронт великою кількістю людського ресурсу, щоб мати ось ці тактичні просування і якісь мінімальні здобутки», — резюмував він.

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