Зради, домашнє насильство та судові війни: найскандальніші розлучення українських зірок

Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна, Євгенія Емеральд і Євген Стипанюк, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © ТСН

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Український шоубізнес останніми роками сколихнула хвиля гучних розлучень. Якщо одні знаменитості змогли поставити крапку у стосунках без публічних конфліктів, то інші опинилися в епіцентрі скандалів, судових суперечок, взаємних звинувачень і гучних інтерв’ю.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала найрезонансніші історії розривів українських знаменитостей, які тривалий час не сходили з перших шпальт. Розповідаємо, що стало причиною краху цих стосунків і як сьогодні живуть колишні закохані.

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Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна

Шлюб коміка та військовослужбовця Віктора Розового й моделі Ольги Мерзлікіної розпався трохи більше ніж через рік після офіційного одруження.

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Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна / © instagram.com/oliamerzlikina

Новий виток скандалу виник після одного з інтерв’ю Віктора, у якому він відверто розповів про інтимне життя з колишньою дружиною та згадав інших жінок. У відповідь Ольга заявила, що причиною розлучення стали численні зради чоловіка. За її словами, вона намагалася врятувати шлюб і навіть проходила сімейну терапію, однак жити у «подвійній реальності» більше не могла. Після порушення Віктором домовленостей про нерозголошення деталей особистого життя Ольга оприлюднила докази його невірності. Сам гуморист із частиною звинувачень публічно не погодився.

Сьогодні Ольга розвиває власний блог і зосередилася на самореалізації. Віктор продовжує реабілітацію після важкого поранення на фронті та займається медійною діяльністю.

Євгенія Емеральд і Євген Стипанюк

Розрив «української Жанни д’Арк» Євгенії Емеральд із військовим Євгеном Стипанюком став одним із найгучніших і найболючіших розлучень останніх років.

Євгенія Емеральд і Євген Стипанюк / © instagram.com/emerald.evgeniya

У жовтні 2023 року Євгенія публічно розповіла про пережите домашнє насильство, погрози, шантаж і систематичний психологічний тиск. Справу розглядали правоохоронні органи: суд виніс обмежувальний припис щодо Стипанюка, заборонивши йому наближатися до жінки та їхньої спільної дитини, а також було відкрито кілька кримінальних проваджень. Сам Євген усі звинувачення відкидав, стверджуючи, що конфлікт виник через непорозуміння. Водночас у 2025 році з’явилася інформація про примирення колишнього подружжя заради спільної дитини після тривалих судових процесів.

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Нині Євгенія виховує двох доньок, веде блог і активно займається адвокацією прав жінок, які постраждали від домашнього насильства.

Володимир Остапчук і Христина Горняк

Шлюб телеведучого Володимира Остапчука та нотаріусині Христини Горняк тривав недовго, а його завершення перетворилося на гучне медійне й судове протистояння.

Володимир Остапчук і Христина Горняк / © instagram.com/vova_ostapchuk

Після розлучення навколо особистого життя телеведучого виникла нова хвиля обговорень, адже незабаром він представив нову кохану. Це лише посилило припущення про можливу невірність під час шлюбу, хоча сам Остапчук таких заяв не підтверджував. Найгострішим питанням після розриву став поділ спільного майна — передусім недобудованого будинку під Києвом, суперечки навколо якого тривають і досі.

Зараз Володимир одружений утретє з блогеркою Катериною Полтавською, яка молодша за нього на 16 років, і знову став батьком. Христина активно веде блог, подорожує та продовжує відстоювати свої майнові права у правовому полі.

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Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Розлучення однієї з найяскравіших акторських пар стало несподіванкою для прихильників, адже тривалий час Наталку Денисенко та Андрія Федінчика вважали прикладом міцної родини.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Офіційною підставою для розлучення у судових документах стала «втрата почуттів одне до одного» та відсутність взаєморозуміння. Подружжя вирішило завершити шлюб без публічного з’ясування стосунків. Водночас у Мережі активно ширилися чутки про новий роман акторки, який нібито розпочався ще під час шлюбу. Самі ж колишні партнери таких причин розриву не називали.

Сьогодні Наталка активно знімається у кіно, виступає з поетичними вечорами, виховує сина та готується до весілля з манекенником Юрієм Савранським. Андрій Федінчик тим часом продовжує службу у лавах Збройних сил України.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва

Новина про розлучення однієї з найкрасивіших пар українського шоубізнесу стала справжнім шоком для прихильників. Після понад десяти років разом вони оголосили про завершення шлюбу, який для багатьох здавався зразковим.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва / © viva.ua

Офіційно артистам вдалося розійтися без публічних конфліктів і взаємних звинувачень. Однак найбільший резонанс викликав не сам факт розлучення, а події, що відбулися згодом. Уже невдовзі Надя Дорофєєва почала стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним, а Володимир Дантес — із його колишньою дружиною Дашею Кацуріною. Саме така зміна партнерів стала предметом бурхливих обговорень у соцмережах, хоча всі учасники цієї історії неодноразово наголошували: нові романи почалися вже після завершення попередніх стосунків.

Володимир Дантес, Надя Дорофєєва, Михайло та Даша Кацуріни

Нині обоє будують нове особисте життя, активно розвивають музичні кар’єри та максимально обережно коментують тему свого минулого шлюбу.

Тарас і Олена Тополі

Наприкінці 2025 року шанувальників здивувала новина про розлучення лідера гурту «Антитіла» Тараса Тополі та співачки Олени Тополі.

Тарас і Олена Тополі

Подружжя прожило у шлюбі 12 років і виховує трьох дітей. Згодом стало відомо, що ще до офіційного оголошення вони врегулювали всі юридичні питання та навіть підписали договір про нерозголошення деталей особистого життя. Саме тому справжніх причин розриву колишнє подружжя не озвучує, обмежившись заявою про «зважене рішення» розійтися. Водночас у подальших інтерв’ю Олена неодноразово натякала, що пережила непростий період, а її висловлювання про ексчоловіка регулярно ставали приводом для нових дискусій.

Попри розлучення Тарас і Олена продовжують разом виховувати дітей. Обоє зосереджені на творчості, волонтерстві та батьківстві.

Костянтин Войтенко та Валентина Марініна

Розлучення актора Костянтина Войтенка та танцівниці Валентини Марініної набуло широкого суспільного резонансу після гучних заяв жінки.

Костянтин Войтенко та Валентина Марініна / © instagram.com/kostiantynvoitenko

Валентина публічно звинуватила колишнього чоловіка у тривалому психологічному та фізичному домашньому насильстві. Сам актор категорично заперечував усі звинувачення та заявляв про намір захищати свою репутацію в суді. Попри це історія отримала широкий розголос у ЗМІ.

Нині Костянтин побудував нові стосунки та вдруге одружився. Валентина разом із донькою мешкає за кордоном, займається творчістю та відкрито говорить про подолання психологічних травм і відновлення після токсичних стосунків.

Володимир Ращук і Вікторія Білан

Стосунки акторів Володимира Ращука та Вікторії Білан, які тривали понад десять років, завершилися за надзвичайно драматичних обставин.

Володимир Ращук і Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Володимир публічно повідомив, що покохав іншу жінку саме тоді, коли Вікторія була вагітна їхнім довгоочікуваним сином Яремою. Акторка відверто розповіла про болісну зраду, відсутність підтримки та заявила, що не бачить можливості для примирення.

Поки триває процес офіційного розлучення, Вікторія самостійно виховує сина, продовжує акторську й режисерську діяльність та говорить, що колишній чоловік не бере участі у вихованні дитини. Володимир тим часом розвиває нові стосунки та поєднує медійну діяльність зі службою.

Анна Саліванчук та Олександр Божков

Акторка Анна Саліванчук та експродюсер, народний депутат Олександр Божков розлучилися після багатьох років шлюбу, однак їхня історія й досі має публічне продовження.

Анна Саліванчук та Олександр Божков / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна довгий час приховувала факт розриву, а згодом відкрито повідомила про розлучення. Однією з головних причин конфліктів після цього стало виховання двох спільних синів. Саліванчук регулярно висловлюється у соцмережах, дорікаючи колишньому чоловікові через недостатню участь у житті дітей та відсутність належної підтримки. Сам Божков не вступає у публічні дискусії та не коментує особисте життя.

Марина та Юрій Арістови

Історія телеведучої Марини Арістової та ексдепутата Юрія Арістова — це 13 років спільного життя, які завершилися болісним розривом.

Марина та Юрій Арістови / © instagram.com/marynaaristova

Про офіційне розлучення Марина повідомила на початку 2024 року. За її словами, причиною стала невірність чоловіка. Першу зраду вона пробачила, коли Юрій тяжко перехворів на коронавірус і потрапив до реанімації. Однак після одужання він знову повернувся до коханки. Тоді Марина підготувала фінансову подушку безпеки й подала на розлучення. Вона неодноразово наголошувала, що саме матеріальна незалежність допомогла їй наважитися завершити ці стосунки.

Сьогодні Марина самостійно будує кар’єру, виховує дітей та ділиться власним досвідом фінансової незалежності після розлучення. Юрій Арістов після політичних та особистих скандалів практично відійшов від активного публічного життя.

Нагадаємо, нещодавно Редакція сайту ТСН.ua розповіла про українських блогерів-мільйонників, таких як Кубік, Лебіга, Лачен, Верба та інші, і чому вони популярні.

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