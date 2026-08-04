Удари “Фламінго” по РФ змусили Кремль вивести у бої дуже цінні та дефіцитні літаки – ISW

Далекобійна українська крилата ракета «Фламінго»

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Удари українських крилатих ракет по російських об’єктах у глибокому тилу змусили командування РФ піти на ризикований крок — повернути у стрій цінні та рідкісні літаки далекої радіолокаційної розвідки А-50У.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті.

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За даними українських OSINT-аналітиків, починаючи від 23 червня російські війська практично щодня задіюють літаки А-50У системи АВАКС над Ульяновською та Самарською областями. Головна мета їхніх вильотів — спроби відбити серії ударів українських крилатих ракет.

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Примітно, що перед цим — у період від 4 до 22 червня — російська авіація взагалі не використовувала літаки цього типу в зазначеному районі.

Полювання на «Фламінго»

За інформацією джерел у розвідці, росіяни підняли у небо над Ульяновською областю рідкісний А-50У саме для виявлення та перехоплення українських крилатих ракет «Фламінго», які завдають ударів по критичних об’єктах агресора.

Військові оглядачі зазначають, що використання таких машин для «полювання» за ракетами, що низько летять, свідчить про гостру нестачу в РФ стандартних наземних засобів ППО та радіолокації.

Російські «воєнкори» вже неодноразово скаржилися на критичний дефіцит літаків АВАКС, необхідних для моніторингу повітряного простору. Ситуація для ВКС РФ ускладнилася після того, як Сили оборони України успішно знищили та пошкодили кілька таких літаків у ході попередніх операцій. Повторне залучення дефіцитних А-50У створює додаткові ризики для залишків цього флоту РФ.

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Нагадаємо, «Фламінго» могли встановити рекорд точності під час удару по заводу у Волгограді. Атака українських крилатих ракет FP-5 «Фламінго» по Федеральному науково-виробничому центру «Титан-Баррикады» у Волгограді може стати однією з найуспішніших за відсотком влучань від початку їхнього застосування.

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