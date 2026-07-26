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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

«Втрати будуть величезні»: дипломат назвав цілі майбутніх атак РФ

РФ готує нову хвилю ескалації та планує бити по критичних об’єктах цивільного сектору, ігноруючи будь-які норми гуманітарного права.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Валерій Чалий

Валерій Чалий / © Голос Америки

Найближчим часом Росія намагатиметься завдати Україні ще більших втрат ракетно-дроновими ударами.

Про це заявив Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках на Radio NV.

«Наміри з боку Москви очевидні… Всі розуміють, що втрати будуть величезні у наближчі місяці. І вони будуть стосуватися об’єктів подвійного призначення, або цивільного сектору», — каже дипломат.

Він зауважив, що хоча атаки на подібні об’єкти регулюються гуманітарним правом, на обмеження методів війни вже особливо не звертають увагу.

«Тому треба знайти спосіб вийти з повномасштабної війни», — додає Чалий.

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу виникли пожежі у трьох районах, палали автомобілі. Є потерпілі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
338
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