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«Втрати будуть величезні»: дипломат назвав цілі майбутніх атак РФ
РФ готує нову хвилю ескалації та планує бити по критичних об’єктах цивільного сектору, ігноруючи будь-які норми гуманітарного права.
Найближчим часом Росія намагатиметься завдати Україні ще більших втрат ракетно-дроновими ударами.
Про це заявив Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках на Radio NV.
«Наміри з боку Москви очевидні… Всі розуміють, що втрати будуть величезні у наближчі місяці. І вони будуть стосуватися об’єктів подвійного призначення, або цивільного сектору», — каже дипломат.
Він зауважив, що хоча атаки на подібні об’єкти регулюються гуманітарним правом, на обмеження методів війни вже особливо не звертають увагу.
«Тому треба знайти спосіб вийти з повномасштабної війни», — додає Чалий.
Нагадаємо, у ніч проти 26 липня Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу виникли пожежі у трьох районах, палали автомобілі. Є потерпілі.