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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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255
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Чи планує РФ наступ на Чернігівщину: прикордонники зробили нову заяву

У Держприкордонслужбі України спростували чутки про нібито підготовку Росії до нового вторгнення через Чернігівську область, які масово ширилися Telegram-каналами.

Автори публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Коментарі
Чи буде РФ наступати на Чернігівщину

Чи буде РФ наступати на Чернігівщину

Сьогодні окремі Telegram-канали з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка опублікували повідомлення про те, що начебто за даними розвідки Росія планує чергову хвилю вторгнення — начебто тепер через Чернігівщину.

В коментарі для ТСН.ua речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що ця інформація у соцмережах «була створена з повітря».

«Днями я пригадував заяву колишнього головкома Олександра Сирського, послався на Генштаб у тому, що за даними розвідки цей напрямок (Чернігівський — Ред.) Росія також розглядає. Я поновив ту новину, яка ширилася раніше. Нічого нового про те, щоб відображало ситуацію стосовно кордону з Росією у межах Чернігівщини я не озвучував», — розповів нам Андрій Демченко.

Демченко наголосив, що спроб російських штурмових груп перетнути український кордон або застосування диверсійних груп по кордону у межах Чернігівської області не фіксується.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що РФ планує використати Чернігівську область для ймовірного наступу або здійснити біля кордону демонстративні дії, щоб змусити ЗСУ перекинути сили з інших гарячих напрямків.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
255
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