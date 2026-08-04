Незвичний шлях через Тису: підлітка з Угорщини течією винесло до України

Українські прикордонники врятували 17-річного угорця, якого течія Тиси віднесла до України / © ДПСУ

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Прикордонники Мукачівського загону врятували 17-річного громадянина Угорщини, якого сильна течія Тиси віднесла до українського берега. Його 20-річний товариш загинув.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Інформацію про двох юнаків, яких несло течією, українські військовослужбовці отримали від угорських колег. Для проведення пошуково-рятувальної операції прикордонники відділення «Бодалово» залучили катер.

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Одного з хлопців вдалося знайти, доправити на берег і надати йому необхідну допомогу. Згодом підлітка в порядку реадмісії передали угорським прикордонникам.

Українські прикордонники врятували 17-річного угорця, якого течія Тиси віднесла до України. / © ДПСУ

За словами врятованого, він разом із 20-річним товаришем відпочивав на угорському березі Тиси. Коли старший юнак почав тонути, підліток кинувся йому на допомогу, однак сильна течія віднесла його до українського берега.

Пізніше угорські прикордонники виявили тіло 20-річного громадянина Угорщини. Врятувати його не вдалося.

У Мукачівському прикордонному загоні закликали громадян бути вкрай обережними поблизу прикордонних водойм. Прикордонники наголосили, що стрімка течія Тиси становить серйозну загрозу навіть для досвідчених плавців.

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Раніше повідомлялось, що на Закарпатті понад дві доби шукали 10-річного хлопчика в річці Тиса. Хлопчика віднесло течією поблизу села Гетиня. Тіло дитини знайшли неподалік села Тросник — приблизно за чотири кілометри від місця зникнення.

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