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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
28
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ДТЕК відновив 1,7 тисяч підстанцій та інших об'єктів розподілу електроенергії після атак

Енергетики ДТЕК у першому півріччі 2026 року відновили 240 енергооб’єктів мереж, пошкоджених внаслідок бойових дій. Йдеться про підстанції, трансформаторні та розподільчі пункти у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

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Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що ремонтні бригади розпочинають роботи одразу після отримання дозволу та доступу до місця пошкодження від ЗСУ і ДСНС. За січень–червень енергетики також відновили роботу 1487 ліній електропередачі загальною протяжністю майже 6 тисяч кілометрів.

Завдяки проведеним роботам із початку 2026 року вдалося повернути електропостачання 14,5 млн родин у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях. Ця цифра враховує повторні відновлення електропостачання для частини клієнтів після нових ворожих атак.

«Попри постійні атаки на енергетичну інфраструктуру, наші енергетики щодня відновлюють пошкоджені мережі. З початку цього року ОСР ДТЕК Мережі повернули в роботу 83% ліній електропередачі, що зазнали руйнувань внаслідок російських атак. Бригади докладають надзусиль, щоб якомога швидше повертати світло українським родинам і бізнесу», — зазначила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

У компанії наголосили, що енергетики часто працюють у прифронтових регіонах у надскладних умовах. Водночас темпи відновлення залежать від безпекової ситуації та масштабів пошкодження електрообладнання.

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Дата публікації
Кількість переглядів
28
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