Апарат SpaceX на повному ходу вріжеться в Місяць 5 серпня: якими будуть наслідки

Ракета Falcon 9 / © Associated Press

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Відпрацьований верхній ступінь ракети Falcon 9 5 серпня має зіткнутися з Місяцем поблизу кратера Ейнштейна та утворить ще один кратер.

Про це йдеться в розрахунках астронома Білла Грея, автора Project Pluto, який відстежує рух космічних об’єктів.

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За його даними, ступінь має вдарити по освітленій частині Місяця біля західного краю видимого диска. Йдеться не про всю ракету Falcon 9 і не про заплановану посадку. Після виконання своєї частини місії верхній ступінь залишився в системі Земля—Місяць, а вплив гравітації та сонячного випромінювання поступово змінив його траєкторію.

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Грей зазначає, що загрози для людей немає. Удар може лишити на поверхні кратер і підняти пил та уламки, однак точні параметри цього наперед невідомі.

«Самого удару, ймовірно, не буде видно (ред. із Землі). Шлейф викинутих частинок може бути помітним. Можливі несподіванки, тож принаймні варто поспостерігати», — написав Білл Грей.

Що шукатимуть після удару

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) NASA має пролетіти над районом до та після зіткнення, щоб порівняти поверхню. Це може допомогти знайти новий слід і зрозуміти, який матеріал викинувся під час удару.

Проєктний науковець LRO Брент Гаррі, слова якого наводять Space.com і NPR, пояснював, що після удару команда зможе точніше визначити місце події та приблизно за тиждень додатково навести прилади орбітера на цю ділянку. Наскільки точними будуть такі спостереження, залежатиме від уточнених координат.

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Побачити з Землі сам момент зіткнення, найімовірніше, не вдасться. За оцінкою Грея, помітним може стати шлейф викинутих частинок.

Звідки взявся цей ступінь

Falcon 9 стартував 15 січня 2025 року з космодрому LC-39A у Флориді. Ракета вивела на траєкторію до Місяця посадковий апарат Firefly Blue Ghost Mission 1, а також японський апарат ispace RESILIENCE.

Попередній прогноз траєкторії верхнього ступеня Falcon 9 ми публікували ще в травні, коли астрономи вже відстежували майбутнє зближення об’єкта з Місяцем.

Очікуваний удар може мати певний, імовірно невеликий, науковий інтерес. Спостереження за його наслідками допоможуть краще зрозуміти, як місячний ґрунт і речовина реагують на зіткнення космічного об’єкта з поверхнею.

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