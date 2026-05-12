Насувається космічна аварія: коли ракета SpaceX вріжеться в Місяць і якими будуть наслідки

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX / © Associated Press

Реклама

У серпні 2026 року верхній ступінь ракети Falcon 9 компанії SpaceX на величезній швидкості вріжеться в поверхню Місяця. Астрономи вирахували точний час зіткнення поблизу кратера Ейнштейн та пояснили, чи є небезпека.

Про це повідомляє sciencealert.

Коли Falcon 9 вріжеться в Місяць?

Місяць регулярно стає мішенню для космічних об’єктів, які врізаються в нього з різних куточків Всесвіту. Наприкінці цього року, за прогнозами науковців, у поверхню супутника Землі на швидкості, що перевищує швидкість звуку всемеро, вріжеться створений людьми об’єкт — верхній ступінь ракети Falcon 9, розміром приблизно з п’ятиповерхову будівлю.

Реклама

Такий прогноз озвучив незалежний астроном Білл Грей — автор програмного забезпечення Project Pluto, яке використовують для відстеження навколоземних об’єктів. За його оцінками, відпрацьований ступінь ракети SpaceX зіткнеться з Місяцем 5 серпня 2026 року приблизно о 06:44.

Грей вважає, що удар припаде на район кратера Ейнштейн — сильно пошкодженої зони на межі між видимим і зворотним боком Місяця.

«Рух космічного сміття здебільшого досить передбачуваний; воно просто рухається під впливом гравітації Землі, Місяця, Сонця та планет. Ми знаємо ці параметри з надзвичайною точністю», — пояснив Грей.

Попри це, на траєкторію об’єкта постійно впливає й сонячне випромінювання — тиск, який створює світло Сонця. Хоча цей вплив є мінімальним, із часом він накопичується доволі хаотично, адже уламок обертається в космосі та по-різному взаємодіє зі світлом залежно від свого положення.

Реклама

Що відомо про Falcon 9 від SpaceX?

Falcon 9 від SpaceX є частково багаторазовою ракетою: її висота становить 70 м, а стартова маса — близько 550 тис. кг. Перший ступінь повертається на Землю та сідає на морську платформу для повторного використання, тоді як другий залишається на орбіті.

Саме цей верхній ступінь належав ракеті Falcon 9 місії 2025-010D, яку запустили в січні 2025 року. Вона виводила на траєкторію польоту два місячні апарати — Blue Ghost Mission 1 та Hakuto-R Mission 2.

Якщо більшість других ступенів Falcon 9 після запусків або згорають в атмосфері Землі, або переходять на орбіту навколо Сонця, то цей залишився в околицях Землі.

Зараз ступінь Falcon 9 здійснює повний оберт навколо нашої планети приблизно за 26 днів. У перигеї він підлітає до Землі на відстань близько 220 тис. км, а в апогеї віддаляється більш ніж на 510 тис. км.

Реклама

Під час цього руху його траєкторія перетинає орбіту Місяця, який перебуває в середньому за 400 тис. км від Землі.

«Орбіта Місяця й орбіта цього об’єкта, грубо кажучи, перетинаються. Зазвичай один проходить точку перетину тоді, коли інший перебуває в іншому місці», — зазначив Грей.

Однак цього разу, за словами астронома, обидва об’єкти одночасно опиняться в одній точці простору.

«5 серпня вони опиняться в цій точці одночасно», — сказав він, уточнивши, що стежити за об’єктом можна через позначення 2025-010D.

Реклама

Наслідки зіткнення Falcon 9 з Місяцем

Очікується, що зіткнення Falcon 9 залишить після себе новий кратер. Сам спалах від удару, ймовірно, із Землі видно не буде, але орбітальний апарат NASA може зафіксувати наслідки пізніше.

Науковці наголошують, що небезпеки для людей ця подія не становить. На Місяці немає ані людей, ані споруд, які могли б постраждати від уламків ракети. Натомість там уже накопичилися сотні тисяч кілограмів технічного сміття, залишені астронавтами пакети з відходами, кілька м’ячів для гольфу та навіть пачка дводоларових банкнот.

Втім, проблема космічного сміття загалом продовжує загострюватися. Неконтрольоване накопичення відпрацьованих космічних об’єктів уже становить загрозу для супутників і потенційно може бути небезпечним для людей та обладнання в майбутньому.

2028 року місія Artemis IV має доправити на Місяць двох астронавтів, а Китай планує власну пілотовану місію приблизно до 2030 року. Обидві програми є частиною ширшої стратегії щодо тривалого освоєння Місяця.

Реклама

Грей вважає, що уникати подібних інцидентів можна було б завдяки виведенню верхніх ступенів ракет на орбіти навколо Сонця після завершення місій.

«Поміщати верхні ступені на орбіти, де вони залишатимуть Землю і Місяць та переходити на орбіту навколо Сонця, щоб вони не врізалися в нас дуже довго», — пояснив він.

Що ж робити з такими об’єктами через сотні або навіть тисячі років, науковець залишає вже майбутнім поколінням.

До слова, на навколоземній орбіті супутник Starlink ледь не зіткнувся з китайським апаратом «Куайчжоу-1А», пройшовши лише за 200 м від нього. SpaceX заявила про брак вчасної інформації та закликала до створення єдиної системи координації, тоді як китайська сторона заперечила провину, посилаючись на маневри після запуску. Експерти наполягають на негайному запровадженні міжнародного обміну даними.

Реклама

Новини партнерів