Сонце розірвало великий астероїд: Земля щороку проходитиме крізь його уламки

Астрономи зафіксували новий метеорний потік, що виник унаслідок розпаду астероїда або кам’яної комети після зближення із Сонцем.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Під час аналізу мільйонів спостережень за метеорами дослідники виявили скупчення із 282 об’єктів, які, ймовірно, походять з однієї точки в космосі. Це дало змогу встановити їхнє спільне джерело — тіло, що почало руйнуватися під впливом високих температур.

За словами науковців, уламки цього об’єкта утворили хмару пилу та дрібного каміння, крізь яку пролітає Земля. Коли ці частинки входять в атмосферу зі швидкістю понад 24 км/с, вони нагріваються і згорають, утворюючи світіння, яке можна спостерігати з поверхні планети.

Новий метеорний потік отримав назву M2026–A1. Його можна буде спостерігати щороку в період із 16 березня до 7 квітня. Зазначається, що він є менш інтенсивним, ніж відомі метеорні дощі.

«Це відкриття настільки захопливе те, що ми, по суті, спостерігаємо, як прихований астероїд розпадається на шматки», — підкреслив науковець Космічного центру Джонсона NASA доктор Патрік Шобер.

Дослідники зазначають, що цей потік, імовірно, походить від рідкісного типу об’єкта, який називають «кам’яною кометою». На відміну від класичних комет, які складаються з льоду та пилу й формують хвіст через сублімацію, такі тіла є переважно кам’янистими. Водночас за певних умов вони можуть утворювати пиловий слід.

За словами Шобера, інтенсивне сонячне тепло спричиняє тріщини на поверхні астероїда та вивільнення газів, що призводить до його руйнування. Додатковим чинником є екстремальна орбіта об’єкта: він наближається до Сонця майже в п’ять разів ближче, ніж Земля.

Попри те, що сам батьківський астероїд поки не вдалося зафіксувати, вчені сподіваються знайти його у майбутньому. Очікується, що запуск космічного телескопа NEO Surveyor у 2027 році допоможе виявляти темні навколоземні астероїди, зокрема й ті, що наближаються до Сонця.

Нагадаємо, раніше астрономи виявили планету, яка суперечить усім законам формування світів. Газовий гігант розміром із Юпітер кружляє навколо червоного карлика, який лише вчетверо більший за нього.