Аппарат SpaceX на полном ходу врежется в Луну 5 августа: какими будут последствия

Ракета Falcon 9 / © Associated Press

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Отработанная верхняя ступень ракеты Falcon 9 5 августа должна столкнуться с Луной у кратера Эйнштейна и образует еще один кратер.

Об этом говорится в расчетах астронома Билла Грея, автора Project Pluto , отслеживающего движение космических объектов.

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По его данным, степень должна ударить по освещенной части Луны у западного края видимого диска. Речь идет не о всей ракете Falcon 9 и не о запланированной посадке. После выполнения своей части миссии верхняя степень осталась в системе Земля-Луна, а влияние гравитации и солнечного излучения постепенно изменило его траекторию.

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Грэй отмечает, что угрозы для людей нет. Удар может оставить кратер на поверхности и поднять пыль и обломки, однако точные параметры этого заранее неизвестны.

«Самый удар, вероятно, не будет виден (ред. с Земли). Шлейф выброшенных частиц может быть заметен. Возможны неожиданности, поэтому, по крайней мере, стоит понаблюдать», — написал Билл Грей.

Что будут искать после удара

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) NASA должно пролететь над районом до и после столкновения, чтобы сравнить поверхность. Это может помочь найти новый след и понять, какой материал выбросился при ударе.

Проектный ученый LRO Брент Гарри, слова которого приводят Space.com и NPR, объяснял, что после удара команда сможет точнее определить место происшествия и примерно через неделю дополнительно навести приборы орбитера на этот участок. Насколько точными будут такие наблюдения, будет зависеть от уточненных координат.

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Увидеть с Земли сам момент столкновения, вероятнее всего, не удастся. По оценке Грея, заметным может стать шлейф выброшенных частиц.

Откуда взялась эта степень

Falcon 9 стартовал 15 января 2025 года по космодрому LC-39A во Флориде. Ракета вывела на траекторию к Луне посадочный аппарат Firefly Blue Ghost Mission 1, а также японский аппарат ispace RESILIENCE.

Предыдущий прогноз траектории верхней ступени Falcon 9 мы публиковали еще в мае, когда астрономы уже отслеживали будущее сближение с Луной.

Ожидаемый удар может иметь определенный, вероятно небольшой, научный интерес. Наблюдение за его последствиями поможет лучше понять, как лунная почва и вещество реагируют на столкновение космического объекта с поверхностью.

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