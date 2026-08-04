Крестный ход УПЦ МП

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Верующие Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) идут крестным шествием в Почаевскую лавру в честь праздника Почаевской иконы Матери Божьей, который по юлианскому календарю (старому стилю) отмечают 5 августа.

Об этом передает «Суспільне».

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Верующие Московского патриархата идут пешком с Волыни. По информации издания, в колонне идет более двух тысяч человек. Их сопровождают правоохранители.

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Заметим, что такие мероприятия УПЦ МП проводит каждый год, даже несмотря на запрет местных властей. В этом году Демидовский поселковый совет в Ровенской области принял решение о запрете проведения крестного хода и других массовых мероприятий прихожан УПЦ МП на территории громады. Несмотря на это, шествие из Волыни в Почаев все равно прошло.

В прошлом году Тернопольская областная военная администрация, ввиду военного положения в стране, запретила шествие УПЦ МП. В 2025 году исполнительный комитет Збаражского городского совета запретил колонне идти по территории громады. Несмотря на это, верующие УПЦ МП проигнорировали эти требования.

Флаги, которые любят оккупанты, и иконы российских царей

Кроме того, очевидцы сообщают, что верующие УПЦ МП снова идут с флагами, которые являлись символикой подразделений оккупантов так называемой «ДНР». Речь идет об изображении Иисуса Христа на красном фоне. Верующие УПЦ МП утверждают, что это икона «Спаса Нерукотворного». Но в целом «Спас Нерукотворный» в остальных православных церквях изображается на желтом фоне. И только российские оккупанты еще с 2014 года используют этот флаг в боях против украинской армии на уровне с российским триколором.

«Отдельные флаги, заметные в колонне, оккупанты вывешивают на захваченных украинских территориях. И это продолжается на 5-й год войны… Во время войны любые проявления "русского мира" неприемлемы. Украинское государство должно четко реагировать на подобные случаи, а организаторы дать обществу исчерпывающие объяснения. Вера не может быть прикрытием для символов или нарративов государства-агрессора», — отметил бывший внештатный советник начальника Тернопольской ОВА Богдан Яциковский.

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«И не рассказывайте мне об иконах Иисуса Христа. Это не икона, даже не хоругвь! Это обычный флаг боевиков "ДНР", который освящали московские попы для Гиркина-Стрелкова, перед которым присягал на верность России Захарченко (самопровозглашенный глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко, ликвидированный в 2018 году — Ред.) и под которым воюют те, кто убивает украинцев! Это знамя "русского православного фашизма", под которым россияне идут в бой», — объяснял ранее священник ПЦУ Роман Грищук.

Некоторые пропагандисты РФ предлагали предоставить красному флагу со Спасом Нерукотворным официальный государственный статус в России, поскольку им пользуются многие подразделения российских оккупантов на передовой против Украины. Как писало российское издание «Лента.ру», подразделения армии РФ используют этот образ на флагах и шевронах.

Также у участников крестного хода снова заметили так называемые «иконы» русского царя Николая II (Кровавого) и его семьи, которых РПЦ считает святыми, а также других российских святых.

Напомним, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести сообщила о выявленных признаках аффилированности Почаевской лавры с Русской Православной Церковью и предоставила месяц на устранение таких связей.

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