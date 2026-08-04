Бывшие осужденные в ВСУ получат новые права: Зеленский подписал закон

ВСУ / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский подписал законодательные изменения, существенно расширяющие социальные гарантии и права бывших осужденных, которые присоединились к рядам Вооруженных сил по контракту после условно-досрочного увольнения.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Реклама

Закон для бывших осужденных в ВСУ подписан: какие права они получат

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, службу по контракту для бывших осужденных разрешили в мае 2024 года, и за это время к армии присоединились более 12 тысяч человек. Однако на практике возникло много проблем.

Реклама

Такие военные не могли пойти в ежегодный отпуск или лечиться по месту жительства по заключению ВВК. После ранения или болезни их нельзя было перевести в тыловые подразделения, а законные основания для увольнения со службы были ограниченными. Отдельной проблемой стало то, что женщины-военные из этой категории не имели права на декретные отпуска.

Подписанный закон устраняет это неравенство и гарантирует бывшим осужденным ряд важных прав:

Право на отпуска. Ежегодный основной отпуск продолжительностью до 15 дней (после года службы и прекращение административного надзора), а также дополнительный отпуск после освобождения из плена. Женщинам-военнослужащим гарантировано право на отпуск по беременности и родам. Перевод и лечение. Возможность переводиться между подразделениями ВСУ после года службы, а в случае болезни или ранения в подразделения обеспечения независимо от срока службы, с возможностью проходить лечение по заключению ВВК. Увольнение со службы. Расширен перечень оснований для расторжения контракта, в частности из-за инвалидности вследствие ранения, освобождения из плена, достижения предельного возраста, а для женщин из-за беременности или ухода за ребенком.

По мнению авторов законопроекта, эти изменения повысят мотивацию бойцов, устранят правовую дискриминацию и будут способствовать рациональному использованию их потенциала и дальнейшей социальной адаптации.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, правительство изменило порядок оформления и переоформления отсрочек, в Минобороны готовят реформу ТЦК и СП, а Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы новых ограничениях по праву на отсрочку.

Реклама

К слову, ТСН.ua разбирался, как скандалы вокруг мобилизации и отдельных частей, а также радикальные заявления в соцсетях раскалывают общество, и где граница между сохранением государства и защитой прав граждан.

Ранее мы писали, что часть педагогов-мужчин в августе рискуют потерять право на отсрочку от мобилизации, если информация о них в профильной государственной системе останется неактуальной.

Новости партнеров