Почему одних пробуждает легкий шорох, а другие не слышат во сне даже громких звуков: ученые нашли причину

Некоторые люди во сне не слышат шум вокруг / © Freepik

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Исследователи из Лозаннского и Женевского университетов провели масштабный эксперимент с участием 25 добровольцев, чтобы изучить реакцию мозга на звуки во время сна . Ученые измеряли электрическую активность с помощью электроэнцефалографии и сравнивали реакцию на внешний шум с реакцией на собственное сердцебиение участников.

Об этом пишет Newsweek.

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Переключение внимания мозга

В эксперименте обнаружилась четкая закономерность: когда человек переходит от состояния бодрости к фазе быстрого сна (REM), реакция его мозга на любые внешние звуки становится все слабее.

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Этот эффект оказался самым сильным во время так называемого «фазического» REM-сна, обычно сопровождающегося быстрыми движениями глаз и яркими сновидениями.

Реакция на сердцебиение оставалась чрезвычайно сильной в течение всего периода сна и даже существенно усиливалась по сравнению с состоянием бодрости.

Внутренний и внешний мир

Авторы исследования описывают этот сложный физиологический процесс как изменение баланса между экстероцепцией (обработкой информации извне) и интероцепцией (осознанием внутренних сигналов организма).

Поэтому люди, которые продолжают крепко спать, несмотря на громкий шум, не столько игнорируют эти звуки, сколько придают максимальный приоритет информации изнутри собственного тела.

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Чтобы лучше понять этот механизм, команда разработала специальный «аудиокардиоиндекс», подробно сравнивающий реакции мозга на звуки и ушибы сердца в разные периоды отдыха.

«Этот показатель успешно продемонстрировал постепенный переход от ориентации на звук во время бодрствования к абсолютной ориентации на сердцебиение в состоянии гибернации», — объясняют ученые.

Загадочные биологические ритмы

В то же время сомнологи подчеркивают, что секрет пробуждения без будильника кроется не в уникальном таланте, а является результатом хорошо отлаженной работы биологических часов. За несколько часов до пробуждения организм начинает выделять кортизол, снижает уровень мелатонина и повышает температуру тела, физиологически готовя человека к утреннему подъему.

Люди, которые с легкостью встают на рассвете, обычно демонстрируют высокий уровень самоорганизации и всегда соблюдают стабильный график отдыха. Врачи категорически не советуют использовать функцию отложенного будильника, ведь несколько дополнительных минут дремы запускают новый цикл сна, резкое прерывание которого вызывает сильную вялость и стресс.

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