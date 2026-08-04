Фитофтора на помидорах: ошибка, из-за которой можно потерять урожай

Фитофтора томатов

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Фитофтора, или поздняя гниль, поражает листья и плоды томатов, вызывая отмирание тканей и гниение урожая. По данным Королевского садоводческого общества Великобритании (RHS), болезнь чаще всего распространяется в тёплую влажную погоду.

ТСН.ua рассказывает о главной опасности болезни томатов и о том, как с ней бороться.

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Что делать при появлении первых признаков

Первые меры должны носить санитарный, а не экспериментальный характер. Сильно пораженный материал следует аккуратно удалить с посадки, чтобы не оставлять его на грядке.

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Далее следует:

поливать растения у корней, не смачивая листья;

обеспечить проветривание и не допускать излишней влажности вокруг кустов;

осматривать соседние кусты, особенно после теплой дождливой погоды;

если признаки быстро распространяются или их трудно отличить от другой проблемы.

Так выглядит фитофтора / © Фото из открытых источников

Чего не стоит делать с помидорами

Не используйте рецепты с солью, йодом, кефиром, дрожжами или горчицей в качестве проверенного средства лечения фитофториоза.

Не смешивайте препараты и не применяйте средства «на глаз». Если для конкретной ситуации требуется какое-либо разрешенное средство, используйте его только в соответствии с действующей этикеткой, на которой указаны культура, норма, способ применения и период ожидания.

Как снизить риск в следующем сезоне

По окончании выращивания не оставляйте пораженный растительный материал на грядке. Также важно не высаживать помидоры на одно и то же место каждый год: севооборот для помидоров помогает уменьшить количество болезней в почве.

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В целях профилактики следите за тем, чтобы листья оставались сухими, поливайте у корней и оставляйте между растениями достаточно места для циркуляции воздуха. Более устойчивые сорта могут снизить риск, но не гарантируют полного иммунитета, поэтому осмотр кустов после дождей должен быть обязательным.

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