«Задолбала со своим сыном»: во Франковске водитель оскорбил мать погибшего воина

Посоветовал «идти в психушку»: в Франковске водитель маршрутки пренебрег мать павшего бойца

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В Ивано-Франковске водитель автобуса оскорбил мать погибшего воина. Мужчина в грубой форме отказался принимать ламинированную копию удостоверения семьи погибшего и посоветовал женщине обратиться в психбольницу.

Об инциденте мать воина Виктора Пилипенко Надежда Баланюк рассказала в соцсетях, призвав к огласке.

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«Водитель уже несколько раз придирался ко мне за удостоверение семьи погибших, потому что я ношу не оригинал, а копию, которая заламинирована. Его слова — „что за бумажка“. Что до меня не дошло в первый раз, что надо носить оригинал. Что я задолбала со своим сыном и что мне нужно в психушку», — возмущается мать погибшего героя.

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Женщина призналась, что после конфликта ей стало плохо. Она подчеркнула, что отдала войне дороже всего — собственного ребенка, а ее родной брат и сейчас находится на передовой.

Отдельное отчаяние у матери Героя вызвало полное безразличие присутствующих в салоне людей, среди которых был и мужчина в военной форме.

«Мне не нужны ни награды, ни поклоны. Только человеческое отношение. Война продолжается и, к сожалению, таких удостоверений будет еще больше… Люди стали очень озлоблены. И знаете что болит — безразличие других пассажиров — „моя хата с краю“. Вот это безразличие и привело к войне», — убеждена Надежда Баланюк.

Реакция властей

На инцидент отреагировал городской голова Франковска Руслан Марцинкив.

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«Люди, что с вами? Вы позволили себе оскорбить маму Героя? Мама, которая потеряла сына на войне, чтобы мы здесь имели покой и возможность жить! Меня это возмутило до глубины души!» — возмутился мэр.

Он сообщил, что после инцидента водитель был уволен.

«И это будет с каждым, кто позволит себе такое поведение!», — заверил Марцинкив.

Он напомнил всем перевозчикам: уважение военных и семей Героев — прежде всего. Никакие формальности по поводу документов или «правил» не дают права унижать мать, которая ежедневно живет с невыразимой болью.

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«От имени всей громады прошу прощения у матери нашего Защитника за этот позорный случай. Мы будем реагировать на такие вещи максимально жестко и бескомпромиссно. Почтение и низкий поклон Матери», — подытожил Марцинкив.

Ранее сообщалось, что на Волыни мать погибшего воина отказалась принимать посмертную награду сына и обвинила власть.

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