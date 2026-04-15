Суд заставил мать освобожденного из плена воина вернуть сыну 4 млн грн: женщина шокировала решением

Мать военного, которая потратила его деньги, будет подавать апелляцию

Реклама

Военный, который вернулся из плена, судился с собственной матерью, потому что она не возвращала ему начисленные государством выплаты. Теперь, по решению Ривненского райсуда, женщина должна отдать сыну почти 3 миллиона 900 тысяч гривен. Дмитрий был в неволе почти 3 года, а когда вернулся — узнал, что денег уже нет.

Согласится ли с приговором мать — расскажет корреспондент ТСН Анна Махно.

«Справедливость есть»: первая реакция воина

22-летний Дмитрий Панчук сейчас защищает Украину на Харьковском направлении. В момент, когда зачитывали приговор, он был вне связи, но впоследствии смог прокомментировать решение суда.

Реклама

Дмитрий Панчук, военнослужащий: «Какая замечательная просто новость, что справедливость есть какая-то все-таки…»

Решение именем Украины оказалось однозначным: взыскать с Людмилы Панчук в пользу сына 3 млн 894 тысячи 338 грн. Это сумма, которую государство начисляло парню за 35 месяцев пребывания в российском плену.

Из плена — в долги

Дмитрий подписал контракт с ВСУ еще до полномасштабного вторжения. Защищал Житомирскую, Николаевскую и Донецкую области. В июне 2022-го в Святогорске он попал в руки врага.

Когда во время реабилитации после возвращения Дмитрий спросил о начисленных 4 миллионах, ответ родных его шокировал:

Реклама

«Я спросил: а где средства? Они: уже нет. У нас еще сейчас долг по кредиту есть, и мы бы хотели тебя попросить, чтобы ты его закрыл».

Когда же боец не согласился покрывать чужие долги, мать просто выписала его из дома.

Версии защиты: мировое соглашение за 5 тысяч гривен

Сама Людмила Панчук на заседание не являлась — она находится в Польше. Ее адвокат настаивала, что деньги тратили на ремонт дома, технику и лечение, а сына выписали «импульсивно».

Мать предлагала сыну мировую, но условия показались Дмитрию издевательством.

Реклама

«Она предлагала 5 тысяч в месяц и прописать меня обратно в дом — все», — говорит военный.

Впоследствии появилась другая версия — якобы 1,5 миллиона ему уже вернули через сестру. Однако боец это категорически отрицает, называя слова матери «замыливанием глаз».

Впереди апелляция

Хотя суд удовлетворил иск (всего на 98 тысяч меньше из-за технических ошибок в подсчетах), точка в истории не поставлена. Мать собирается подавать апелляцию.

Алла Филатова, адвокат матери: «Сторона ответчика заключается в следующем: пока идет судебное разбирательство, возможно, мы придем к какому-то мировому соглашению».

Реклама

Дмитрий же убежден — это просто способ затянуть время, чтобы не отдавать средства. Деньги он планировал потратить на собственную свадьбу и покупку квартиры. Пока идут суды, ворота родительского дома для него на замке.

Василий Харчук, адвокат Дмитрия: «Я не вижу здесь ничего плохого, если права военнослужащих были нарушены, они имеют право их защитить. Может возникнуть волна подобных дел».

В родном селе ситуацию комментируют неохотно, лишь добавляют: «Надо было просто сына ждать и молится, а деньги — это такое дело».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 11:00 15 апреля. РОССИЯНЕ устроили ПЕКЛО! МОЩНЫЕ удары в ДЕНЬ ЖАЛОБЫ! ИСТОРИЯ деда на ЖИГУЛЯХ!