«Они теряют веру»: военный объяснил нытье российских «военкоров»

Российские «военкоры» все чаще и более открыто говорят о критической ситуации на фронте, где войска РФ вынуждены удерживать позиции ценой значительных потерь, несмотря на попытки Кремля ограничить доступ к правдивой информации.

Об этом в прямом эфире 24 канала заявил офицер бригады «Рубеж» НГУ Андрей Отченаш.

По его словам, даже лояльные диктатору Путину пропагандисты начали осознавать, что власти усиливают контроль над информационным пространством и ограничивают их возможности, в том числе финансовые.

Он пояснил, что ранее российские «военкоры» активно работали, в том числе из-за финансовой выгоды, однако теперь, на фоне блокировки Telegram, эти возможности сокращаются.

Офицер также отметил, что российские пропагандисты видят реальную ситуацию на фронте: за четыре года войны армия РФ не смогла захватить ни один областной центр, несмотря на отдельные тактические продвижения.

«Они падают морально, теряют веру, которая была в начале, что вот-вот примут Киев за 3 дня. Тем более что потери в России невероятно велики. Только официально за последние 9–10 месяцев только в полосе ответственности бригады „Рубеж“ было уничтожено более 3,5 тысяч военнослужащих России», — подчеркнул Отченаш.

По его словам, на Покровском направлении фиксируется рост случаев сдачи окупантов в плен. Это связано с понижением ожиданий скорого завершения войны.

Офицер объяснил, что часть российских военных заключала контракты, рассчитывая на скорейшее прекращение боевых действий и выплаты, однако на фронте они столкнулись с другой реальностью.

«Они видят, что из группы в 10 человек — 8 погибают. Мы сегодня обнаружили 12 российских военнослужащих, из которых 11 — это „двухсот“. Поэтому они понимают, что сдаться в плен логичнее. Тем более что там к ним относятся адекватнее, чем офицеры российской армии», — озвучил он.

Из-за значительных потерь Россия вынуждена активизировать скрытую мобилизацию. В то же время, по словам Отченаша, набор контрактников усложнился — желающих подписывать контракты становится все меньше.

Поэтому, как отмечается, власти пытаются привлекать новых военных среди студентов и работников предприятий.

Он также обратил внимание, что, несмотря на рост доходов от продажи нефти на фоне событий на Ближнем Востоке, Россия сталкивается с дефицитом средств для выплат военным.

В некоторых регионах уже сокращают суммы «подъемных», которые раньше были ключевым стимулом для подписания контрактов.

«В России огромный дефицит личного состава. Об этом свидетельствует даже уменьшение штурмовых действий за последние 9 месяцев», — подытожил Отченаш.

Ранее сообщалось, что Силы обороны и безопасности Украины в марте 2026 года нанесли российским войскам наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения.

Мы ранее информировали, что в марте впервые за последние 2,5 года российская армия за месяц не смогла продвинуться на фронте в Украине.