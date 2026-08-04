Джої Кінг та Мейсі Вільямс вигуляли у Нью-Йорку літні образи напередодні прем’єри "Практична магія"

Джої Кінг та Мейсі Вільямс / © Getty Images

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Прем’єра фільму відбудеться на початку вересня, тому актори вже активно починають його просувати і відвідувати різноманітні заходи. Зокрема акторки Кінг і Вільямс відвідали низку заходів, тому неодноразово потрапляли під приціл папараці і демонстрували нові образи.

Образи дівчат зовсім не були подібні, однак кожна з них підкреслила свою індивідуальність. Під час однієї з перших появ Джої одягла напівпрозорий мереживний комплект від Datt з топом і спідницею. Цей вишуканий ансамбль вона доповнила чорно-білими туфлями і невеликою чорною сумкою від Self-Portrait.

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Мейсі обрала чорну мінісукню від Susamusa з поясом у стилі двотисячних, яку доповнила смугастою сумкою Fendi та оригінальними босоніжками.

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Джої Кінг та Мейсі Вільямс / © Getty Images

Інші образи дівчат також були легкими і з цікавими акцентами. Наприклад, Джої обрала ансамбль від Mark Gong з осінньої колекції 2026 року, що включав абсолютно прозору спідницю з мереживом і трикотажний топ.

Мейсі ж обрала ансамбль у світлих тонах і поєднала базову спідницю з майкою та білим светром з глибоким вирізом. Цей ансамбль завершували аксесуари.

Джої Кінг та Мейсі Вільямс / © Getty Images

Згодом акторки постали перед фотографами у ще одних цікавих ансамблях. Джої знову обрала прозорість, адже одягла сукню від Alessandra Rich та вишукані босоніжки від Giuseppe Zanotti. А ось Мейсі надала перевагу напівпрозорій спідниці і футболці у принт від Meryll Rogge.

Джої Кінг та Мейсі Вільямс / © Getty Images

Останні образи дівчат кардинально відрізнялися, адже вони замінили спідниці на штани. Джої поєднала джинси, майку і куртку, а Мейсі — штани з баскою і футболку без рукавів Dior.

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Джої Кінг та Мейсі Вільямс / © Getty Images

Нагадаємо, що фільм «Практична магія» випустять у прокат через 28 років після виходу першої частини, яка встигла здобути культовий статус, хоча в рік своєї прем’єри не мала успіху — картина не виправдала очікувань студії, зібравши коштів менше, ніж було витрачено на виробництво. Ба більше, її вельми прохолодно прийняли кінокритики.

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