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- Гламур
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Злата Огнєвіч здивувала компанією на відпочинку в Ніцці: поруч була найдорожча людина
Співачка показала особливу жінку, з якою вирушила до Франції.
Українська співачка Злата Огнєвіч вирушила на відпочинок до Франції та показала атмосферні кадри з Лазурового берега, де проводить час із найріднішою людиною.
Артистка ненадовго відклала робочі справи й обрала для літньої відпустки сонячну Ніццу. Утім, цього разу поруч із нею не загадковий обранець, а мама. Саме з нею виконавиця прогулюється вузькими вуличками міста, милується архітектурою та морськими пейзажами. Світлинами з подорожі Злата активно ділиться у своєму фотоблогу. Шанувальники вже встигли засипати співачку компліментами та зазначити особливу атмосферу сімейної мандрівки.
Просто з Франції Огнєвіч також показує свої модні образи. Для прогулянок узбережжям вона обрала смугастий топ, білу спідницю, широкий чорний пасок і плетену сумку, а ще продемонструвала романтичний топ із квітковим принтом на одне плече та лаконічне коричневе боді, яке вдало підкреслило літню засмагу.
Окрему увагу прихильників привернув незвичний аксесуар артистки. Злата доповнила свої луки стильним капелюшком із рафії від українського бренду, вартість якого сягає близько семи тисяч гривень. Також знаменитість поділилася ефектним селфі у вінтажному дзеркалі, а ще показала один із символів Ніцци — знаменитий синій стілець на Англійській набережній, який давно став популярною фотолокацією для туристів.
Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч приголомшила, скільки щомісяця витрачає на життя в Києві і скільки коштів йде на красу.