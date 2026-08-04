Злата Огнєвіч здивувала компанією на відпочинку в Ніцці: поруч була найдорожча людина

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч вирушила на відпочинок до Франції та показала атмосферні кадри з Лазурового берега, де проводить час із найріднішою людиною.

Артистка ненадовго відклала робочі справи й обрала для літньої відпустки сонячну Ніццу. Утім, цього разу поруч із нею не загадковий обранець, а мама. Саме з нею виконавиця прогулюється вузькими вуличками міста, милується архітектурою та морськими пейзажами. Світлинами з подорожі Злата активно ділиться у своєму фотоблогу. Шанувальники вже встигли засипати співачку компліментами та зазначити особливу атмосферу сімейної мандрівки.

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Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч з мамою / © instagram.com/zlata.ognevich

Просто з Франції Огнєвіч також показує свої модні образи. Для прогулянок узбережжям вона обрала смугастий топ, білу спідницю, широкий чорний пасок і плетену сумку, а ще продемонструвала романтичний топ із квітковим принтом на одне плече та лаконічне коричневе боді, яке вдало підкреслило літню засмагу.

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Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Окрему увагу прихильників привернув незвичний аксесуар артистки. Злата доповнила свої луки стильним капелюшком із рафії від українського бренду, вартість якого сягає близько семи тисяч гривень. Також знаменитість поділилася ефектним селфі у вінтажному дзеркалі, а ще показала один із символів Ніцци — знаменитий синій стілець на Англійській набережній, який давно став популярною фотолокацією для туристів.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Пам’ятка архітектури в Ніцці / © instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч приголомшила, скільки щомісяця витрачає на життя в Києві і скільки коштів йде на красу.

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