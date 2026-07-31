З такою зачіскою ще не з’являлась: Джилліан Андерсон здивувала цікавим луком

Джилліан Андерсон / © Associated Press

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Зірка культового серіалу «Цілком таємно» Джилліан Андерсон з’явилася на прем’єрі фільму «Підлітковий секс і смерть у таборі Міазма» у Лос-Анджелесі. Акторка зіграла у цьомі фільмі-слешері і тому на заході до неї була прикута особлива увага.

Джилліан одягла світлу сукню довжини міді з ґудзиками спереду і короткими рукавами. Фасон сукні нагадував сорочку, а також вона була повністю розшита камінням і бісером. Талію ж акторка підкреслила коричневим шкіряним паском. Сукня акторки була від бренду Miu Miu, а поєднала вона її з сатиновими босоніжками на підборах, виконаних у відтінку пудри.

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Джилліан Андерсон / © Associated Press

Цікавості і ретроестетики образу додала креативна зачіска акторки, адже її волосся було вкладене у високий пучок.

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Джилліан Андерсон / © Associated Press

Світова прем’єра стрічки яку презентувала акторка відбулася на 79-му Каннському кінофестивалі у травні 2026 року, де вона отримала приз Queer Palm. Тоді зірка одягла елегантну сукню-футляр від Miu Miu з колекції весна-літо 2022, виконану у трендовому відтінку вершкового масла, яка мала вишукані квіткові аплікації.

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