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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
350
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 5 серпня

Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Риби

Риби / © Credits

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 5 серпня?

Цей день підготував для багатьох із нас серйозні випробування — підстави та зради. Наслідком зіткнення з такими життєвими реаліями може стати дратівливість, яка виявиться ще від самого ранку, а вже ближче до обіду переросте в агресивність — чи варто говорити, що вона негативно позначиться на стосунках з оточенням — зокрема й з близькими людьми.

Щоб зберегти свій — і їхній — душевний спокій, потрібно обмежити спілкування з будь-ким, а ще краще — взагалі відмовитися від нього. У фінансовому плані день сприятливий, але, здійснюючи будь-які операції, необхідно дотримуватися обережності, інакше прибуток зміниться на збитки.

Риби

Рибам потрібно знайти час для зустрічей із друзями, особливо з тими, кого вони давно не бачили. У такому разі навіть повна завантаженість на роботі не стане поважною причиною для відмови від зустрічі з близькими людьми, тим більше, що вона виявиться не тільки приємною, а й корисною.

Під час розмови цілком може виникнути тема, що має безпосередній стосунок до роботи представників цього знака, а отже, вони зможуть дізнатися про важливі для себе факти або почути справді цінну пораду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
350
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