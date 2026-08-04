Наземний безпілотник / © Associated Press

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Війна в Україні вийшла на новий етап — повітряну атаку роботів, яких перевозять безпілотники. Українські сили нещодавно здійснили першу атаку такого типу.

Про це повідомляє Forbes.

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Україна зробила те, над що США думали 30 років

У виданні зауважують, що нова тактика України відкрила низку нових можливостей, в яких безпілотні системи об’єднуються для виконання завдань, які раніше були неможливими.

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Дрони, що несуть інші дрони, відомі як сумчастий підхід або принцип «кенгуру» (коли більший робот або дрон транспортує менший — ред.), до цієї війни існували лише як концепція. США довго експериментували з цією ідеєю протягом трьох десятиліть, але ніколи не просувалися далі демонстрацій, а Україна задіяла цю техніку в дії.

Так званий сумчастий підхід зазвичай застосовується як спосіб подолання обмежень мобільності невеликого дрона. В Україні це особливо стосується FPV.

Крім того, існують наземні роботи, що транспортують та запускають FPV, а також роботизовані човни, що діють як безпілотні авіаносці, що запускають FPV як для ударів, так і для перехоплення великих дронів.

Як Україна роботизує військо

Нещодавно робот-човен перевозив гусеничний безпілотний наземний транспортний засіб (БНП) під час першого в історії безпілотного десанту на Кінбернську косу. Робот був дистанційно керований кулеметною вежею. Припускають, що це була розвідувальна місія з метою вигнання «залишків» російських військ у цьому районі.

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У виданні зазначають, що подібні БНП використовуються як в оборонних, так і в наступальних операціях, зазвичай працюючи з піхотою, але іноді в повністю безпілотних місіях.

Україна випередила США в робототехніці

Журналісти вважають, що США втратили 20-річну перевагу в робототехніці. Пентагон багато разів розробляв цю ж технологію та відмовлявся від неї.

Американські військові мають достатню кількість коштів і високотехнологічне обладнання, яке просто лежить на полицях

«Але без зацікавленості та мотивації розробляти, виробляти та розгортати робототехнічні системи США витратили десятиліття, прагнучи ні до чого. І, як і у випадку з багатьма іншими розробками безпілотників, Україна створила робочу систему з обмеженим бюджетом і використала її в дії», — йдеться у тексті.

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Вертолітний десант в майбутньому буде роботизованим

Експерти та військові задалися питанням, чи може традиційний вертолітний десант все ще працювати на сучасному полі бою. У виданні нагадали, що російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року розпочалося з масованого вертолітного нападу на аеропорт Гостомель під Києвом, де країна-агресорка зазнала серйозних втрат.

«Коли війська, що висаджуються, і гелікоптери, що їх перевозять, є роботами, ризик зникає. Як показала Україна, дрони та безпілотні літальні апарати можна виробляти за досить низькою ціною, щоб використовувати їх в односторонніх атаках», — вважають у Forbes.

Україна вже випробовує більші важкі дрони для логістики та евакуації поранених, здатні перевозити на 90 кілограмів більше. Вони можуть транспортувати більші безпілотні транспортні засоби, проникаючи в них та евакуюючи їх на швидкості та низькій висоті, а також поповнюючи запаси акумуляторів та боєприпасів. Втрати будуть, але дрони та БПЛА — це одноразові засоби.

Україна потребує маневреної війни

Деякі аналітики припускають, що Україна не зможе повернути собі територію без маневреної війни. Зазвичай вони уявляють собі традиційні атаки, очолювані екіпажами бронетехніки, захищені від атак дронів невказаними засобами.

Однак майбутній маневр може виглядати як швидка та шалена повітряна атака роботів за підтримки масованих дронів. Пілотовані машини та піхота прибудуть після цього другою хвилею, щоб закріпити позиції, знищити залишки опору та забезпечити собі переваги.

За інформацією видання, Україна прагне цього року замінити 30% військ на передовій у деяких секторах безпілотними транспортними засобами. А з огляду на стрімкий розвиток цієї технології, який прискорює штучний інтелект, недооцінювати можливості роботів не варто.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Нагадаємо, за даними ISW, російські окупанти ізолюють логістику Слов’янська та Краматорська за допомогою повітряних ударів для наступу на «Фортечний пояс» у Донецькій області. Росія йде за сценарієм Покровська, щоб захопити нові міста.

За оцінкою експерта, липень 2026 року став одним із найпровальніших місяців для російської армії від початку повномасштабного вторгнення. Вони зазнали 42 тисяч втрат, а результат майже нульовий.

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