Кремль розширює свій "тіньовий флот" просто під носом у європейців — Financial Times

Тіньовий флот РФ (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Росія нарощує «тіньовий флот» танкерів для перевезення скрапленого природного газу, скуповуючи вживані судна та вводячи в експлуатацію перші газовози власного виробництва. Так Москва готується до заборони імпорту російського СПГ до Євросоюзу, яка має запрацювати у 2027 році.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані Windward і Kpler.

Реклама

За останні шість місяців щонайменше вісім проданих на вторинному ринку газовозів почали перевозити російські вантажі. Загальна кількість пов’язаних із РФ суден сягнула 25, включно з двома новими танкерами, побудованими на верфі «Звєзда».

Реклама

Розширення флоту може допомогти Росії зберегти експорт після посилення санкцій. Подібну схему Москва вже використовує для торгівлі нафтою, сформувавши флот із понад тисячі танкерів, які працюють без західного страхування.

Росія готується до заборони ЄС

У першій половині року країни ЄС закупили майже всю продукцію заводу «Ямал СПГ». Проте з 2027 року імпорт російського скрапленого газу до Євросоюзу має бути заборонений.

Окремі підприємства вже перебувають під санкціями, зокрема проєкт «Новатека» «Арктик СПГ-2».

За даними Kpler, чотири нещодавно придбані Росією газовози вже перевозили вантажі з пов’язаних із підсанкційними підприємствами хабів. Вони перейшли під російський прапор і отримали назви «Космос», «Оріон», «Меркурій» та «Луч».

Реклама

Росія також побудувала два перші власні газовози. Один із них — «Олексій Косигін» — перевозить продукцію «Арктик СПГ-2». На верфі «Звєзда» будують ще чотири судна, тоді як постачання шести газовозів льодового класу з Південної Кореї заблоковане санкціями.

Як працює «тіньовий флот»

Газовози переважно належать пов’язаним із Росією компаніям, зареєстрованим у Дубаї, Гонконзі та Сінгапурі. Судна використовують зручні прапори, вимикають навігаційні сигнали та перевантажують СПГ з одного танкера на інший, щоб приховати походження вантажу.

Водночас створити тіньовий флот газовозів складніше, ніж нафтових танкерів. Такі судна коштують близько 300 мільйонів доларів і потребують спеціальних систем, які зберігають газ у рідкому стані за температури мінус 162 градуси.

Крім того, для роботи в Арктиці Росії необхідні танкери льодового класу.

Реклама

Москва залежить від іноземних технологій

Подальше будівництво газовозів у РФ ускладнює залежність від французької компанії GTT, яка виробляє спеціалізовані системи герметизації. 2023 року вона припинила співпрацю з Росією через санкції ЄС.

Навіть створення власного аналога потребуватиме тривалого погодження міжнародними регуляторами. Тому експерти очікують, що Москва продовжить купувати вживані газовози на вторинному ринку.

Китай наразі залишається єдиним покупцем продукції підсанкційного «Арктик СПГ-2». Для її перевезення Росія використовує 11 суден, усі з яких перебувають під санкціями США.

Нагадаємо, італійські військові за підтримки союзників провели нову операцію проти судна російського «тіньового флоту» в Середземному морі. Спецпризначенці висадилися з гелікоптера на танкер Toa Payoh, який перебуває під санкціями Європейського Союзу. Операція відбулася за підтримки грецького військового корабля та польського морського патрульного літака.

Нагадаємо, французькі військові перехопили танкер Deliver, який належить до так званого «тіньового флоту» Росії та допомагає Москві обходити санкції й фінансувати війну проти України.

Новини партнерів