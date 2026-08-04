Дизель б’є нові рекорди: АЗС переписали цінники на пальне 4 серпня

Дизель в Україні знову здорожчав / © Pixabay

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У вівторок, 4 серпня, українські АЗС знову скоригували ціни на пальне. Наразі середня ціна бензину А-95 по країні становить близько 81,67 грн за літр, а дизель обходиться водіям уже по 91,56 грн/л.

Про це повідомляє «Главком».

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Скільки коштує пальне 4 серпня

Ціни змінили найбільші АЗС країни. Зокрема, порівняно з учорашнім днем, мережі «ОККО» та SOCAR підняли цінники на дизель. Крім того, на SOCAR здорожчав і преміальний дизель.

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Найвищі ціни на пальне сьогодні спостерігаються на АЗС «ОККО», WOG та SOCAR. Найдоступніші варіанти водії можуть знайти на «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

UPG:

А-95 — 79,90

А-95+ — 81,90

ДП — 90,90

ДП+ — 92,90

А-100 — 88,90

Автогаз — 42,90

ОККО:

А-95 — 82,90

А-95+ — 85,90

ДП — 93,90

ДП+ — 96,90

А-100 — 92,90

Автогаз — 43,90

WOG:

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А-95 — 83,50

А-95+ — 85,90

ДП — 93,80

ДП+ — 96,80

А-100 — 92,90

Автогаз — 44,50

KLO:

А-95 — 81,10

А-95+ — 83,20

ДП — 92,90

ДП+ — 95,60

А-100 — 90,20

А-92 — 78,90

Автогаз — 44,90

SOCAR:

А-95 — 85,40

А-95+ — 88,40

ДП — 95,90

ДП+ — 98,90

А-100 — 95,40

Автогаз — 43,90

Укрнафта:

А-95 — 79,90

А-95+ — 82,90

ДП — 89,90

ДП+ — 91,90

А-92 — 77,90

Автогаз — 42,90

БРСМ-Нафта:

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А-95 — 78,99

ДП — 86,99

Автогаз — 39,49

На стандартному бензині А-95 різниця між найдешевшою пропозицією та найдорожчою становить уже 6,41 грн на кожному літрі. Ще помітніший розрив на дизельному пальному — 8,91 грн/л на кожному літрі між найдешевшою та найдорожчою пропозицією.

Навіть у найдорожчих мережах газ коштує майже удвічі дешевше за стандартний бензин А-95. Натомість пальне А-92 поступово зникає з асортименту великих мереж, і лишається представленим лише у KLO та «Укрнафті».

Чому зростають ціни на пальне і який максимум вартості

Нагадаємо, через 9 днів вартість дизельного пального на українських АЗС може зрости до 105 грн/л, а бензину — до 100 грн/л. За словами паливного експерта Дмитра Льоушкіна, головною причиною є напружена ситуація на Близькому Сході, зокрема блокада Ормузької протоки та дії хуситів, через що Україна позбавлена можливості докуповувати додаткові обсяги нафтопродуктів.

Водночас експерт припускає, що новий уряд намагатиметься не допустити тризначних цін на стелах АЗС. Кабмін може задіяти механізми на зразок суперкешбеку, зниження податків або паливного демпфера, щоб утримати вартість на рівні 99,99 грн/л.

Проте Льоушкін зазначає, що конкретні важелі впливу уряду поки незрозумілі. Якщо ж державні заходи стримування так і не будуть реалізовані, ціни на заправках неминуче перетнуть позначку в 100 гривень.

За останні 10 днів ціни на АЗС зросли від кількох до 15 гривень за літр.Попри ажіотаж, системного дефіциту пального в країні не очікують, оскільки законтрактованих обсягів достатньо.

За словами експерта Володимира Омельченка та Дмитра Льоушкіна, труднощі виникають через логістику — зокрема, доставлення у прифронтові райони та необхідність перебудови маршрутів постачання новими танкерами. Через це локальні перебої з пальним можуть тривати до середини вересня.

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