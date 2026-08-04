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Капустяний пиріг на сметані: дуже простий рецепт
Щоб приготувати смачний, пухкий пиріг, для тіста знадобиться сметана, а всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Це проста й недорога випічка, яку можна приготувати за лічені хвилини. Подавайте з кефіром, чорним або зеленим чаєм.
Інгредієнти
- білокачанна капуста
- 250 г
- пшеничне борошно
- 0,5 скл.
- курячі яйця
- 2 шт.
- сметана
- 1 скл.
- розпушувач
- 0,5 ч. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
- щіпка
- зелень (кріп, петрушка)
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- олія
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- кунжут
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Капусту наріжте тонкою соломкою, посоліть і злегка розімніть руками, щоб вона пустила сік.
Зелень промийте та дрібно наріжте.
Яйця збийте міксером до пишної маси, додайте сметану, зелень, мелений чорний перець, посоліть, перемішайте вінчиком, потім всипте просіяне борошно з розпушувачем і ще раз перемішайте.
Форму для випікання змастіть олією, вилийте половину тіста, рівномірно викладіть капустяну начинку і залийте другою половиною тіста, посипте кунжутом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35–40 хвилин до золотистого кольору.
Дістаньте пиріг із духовки, дайте йому трохи охолонути, вийміть із форми та наріжте на порційні шматочки.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.
Сметану використовуйте будь-якої жирності.