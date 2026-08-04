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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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В Ірані заявили, що скасували удар по Україні після вибачень: деталі

За його словами, від реалізації цього плану відмовилися після того, як Україна нібито принесла вибачення.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Іранська ракета Khorramshahr-4

Іранська ракета Khorramshahr-4 / © Defense Express

Старший радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї заявив, що Іран нібито готувався завдати удару по трьох цілях в Україні після атаки на торговельне судно в Каспійському морі.

Про це повідомляє іранський телеканал PressTV.

За словами Мохсена Резаї, іранська сторона розглядала можливість завдання ударів по трьох об’єктах на території України у відповідь на атаку торговельного судна в Каспійському морі.

«Ми мали намір завдати удару по трьох об’єктах в Україні, але скасували атаку після того, як Україна принесла вибачення», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді прокоментували потенційну ескалацію між Україною та Іраном. Так, у разі ракетного удару з боку іранців Київ може відповісти.

Ми раніше інформували, що Іран розглядав можливість завдання удару по морському порту в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
63
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