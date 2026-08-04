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В Ірані заявили, що скасували удар по Україні після вибачень: деталі
За його словами, від реалізації цього плану відмовилися після того, як Україна нібито принесла вибачення.
Старший радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї заявив, що Іран нібито готувався завдати удару по трьох цілях в Україні після атаки на торговельне судно в Каспійському морі.
Про це повідомляє іранський телеканал PressTV.
За словами Мохсена Резаї, іранська сторона розглядала можливість завдання ударів по трьох об’єктах на території України у відповідь на атаку торговельного судна в Каспійському морі.
«Ми мали намір завдати удару по трьох об’єктах в Україні, але скасували атаку після того, як Україна принесла вибачення», — заявив він.
Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді прокоментували потенційну ескалацію між Україною та Іраном. Так, у разі ракетного удару з боку іранців Київ може відповісти.
Ми раніше інформували, що Іран розглядав можливість завдання удару по морському порту в Україні.