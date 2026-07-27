Brent летить донизу: як дипломатична пауза Трампа обвалила світовий ринок нафти

Нафта / © Associated Press

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У понеділок, 27 липня, світові ціни на нафту обвалилися на понад 6% після того, як США та Іран призупинили взаємні обстріли у вихідні, що зародило надії на дипломатичне розв’язання конфлікту.

Про це пише Reutrs.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на $6,20 (6,4%) — до $90,58 за барель, короткочасно пробивши психологічний рівень підтримки у $90. Американська нафта WTI здешевшала на $5,80 (6,5%) — до $83,51 за барель. Обидві марки торгуються на найнижчих позначках за останній тиждень після тритижневого безперервного зростання.

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Перед цим ціна Brent досягала позначки у $100 за барель через збої постачань через Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки, що вдарило по експорту з Саудівської Аравії.

Причина паузи — дипломатія

Як заявив посол США в ООН Майк Волтц, президент Дональд Трамп вирішив тимчасово призупинити удари, щоб дати шанс дипломатичним переговорам.

Аналітики ING зазначають, що ринок демонстрував крайню потребу в позитивних новинах, тому відсутність нових атак одразу спричинила падіння цін.

Ризики для судноплавства залишаються

Попри призупинення вогню, за даними компанії Kpler, протягом вихідних через Ормузьку протоку щодня проходило менш ніж 10 товарних суден. Морські перевізники не поспішають повертати танкери у небезпечні води без гарантій безпеки.

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Додатковим фактором напруги залишаються атаки єменських хуситів на саудівські об’єкти на узбережжі Червоного моря, а також війна Росії проти України.

За словами аналітиків UOB, українські дрони цими вихідними знову завдали ударів по кількох російських нафтових об’єктах та кораблях, що продовжує створювати ризики для глобального постачання сировини та стримує подальше падіння цін.

Нагадаємо, США висунули Україні умову для ведення війни у Чорному морі. Вашингтон передав Києву сигнал про неприпустимість ударів по суднах, які не пов’язані з Росією.

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