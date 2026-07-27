Прогноз погоди / © ТСН

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На Україну суне негода. Цей тиждень почнеться із грози, сильних злив та шквального вітру, але від середи погода зміниться на аномальну спеку.

Такий прогноз озвучив відомий синоптик Ігор Кібальчич.

Він зауважив, що через атмосферний фронт, який прийшов до України, у більшості регіонів очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, вдень із градом та шквалистим вітром

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Однак починаючи з середи, сильний дощ поступово припиниться, а температура почне підвищуватися, особливо в західних та південних областях. Найбільш спекотна погода очікується у перші дні серпня на заході України, оскільки сюди пошириться жарка повітряна маса із центральної Європи.

У понеділок, 27 липня, вдень у західних регіонах пройдуть грозові дощі, місцями опади можуть бути значними, а також можуть бути град та шквали. Температура повітря в нічний час становитиме +14…+19 °C, в денні години +28…+33 °C, на крайньому заході +24…+29 °C.

У середу в Україні прогнозується суха погода без опадів. Лише вдень на півночі можливі короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західного напрямку, 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +9…+14 °С, у південній частині та Криму +15…+20 °С; вдень +22…+27 °С, на півдні та на Закарпатті місцями +29…+31 °С.

А перші дні серпня прийде пекельна спека — до +38 °C. У неділю, 2 серпня, очікується сонячна та суха погода на більшій частині території країни. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °C, вдень у північно-східних областях +24…+29 °C. На решті території спека посилиться до +31…+36 °C, на Закарпатті місцями +38 °C.

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Погода в Україні на 27 липня — останні новини

Нагадаємо, у понеділок, 27 липня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили про небезпечні метеорологічні явища в деяких регіонах України. Найспекотніше вдень буде у північних та центральних регіонах, де повітря прогріється до +28+30 °C.

За прогнозом Укргідрометцентру, серпень розжарить Україну. Останній місяць літа буде спекотнішим за норму. Середня температура повітря становитиме +21+25°, в гірських районах +17+19°.

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