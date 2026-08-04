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"Друга армія світу" тане просто на очах: Генштаб шокував втратами окупантів за добу
Сили оборони продовжують завдавати ворогу нищівних ударів по живій силі та техніці.
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив свіжу статистику бойових втрат російської армії у повномасштабній війні. Так, останньої доби українські захисники ліквідували або поранили 1 240 російських окупантів.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Facebook.
Втрати РФ на 4 серпня 2026 року
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.08.26 орієнтовно сягають:
особового складу — близько 1 451 750 (+1 240) осіб
танків — 12 237 (+5) од.
бойових броньованих машин — 25 079 (+4) од.
артилерійських систем — 47 331 (+55) од.
РСЗВ — 2 000 (+4) од.
засоби ППО — 1 538 (+5) од.
літаків — 439 (+0) од.
гелікоптерів — 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 2 124 (+12) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 442 740 (+1 792) од.
крилаті ракети — 5 007 (+0) од.
кораблі / катери– 34 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 129 817 (+379) од.
спеціальна техніка — 4 492 (+0) од.
Нагадаємо, ГУР вдарило по Криму новими дронами Magura, уразивши машину управління зі складу комплексу РЛС «Підліт», а також ворожу систему розпізнавання «свій-чужий» — радіолокаційний запитувач «Пароль-4».