"Друга армія світу" тане просто на очах: Генштаб шокував втратами окупантів за добу

Воїни ЗСУ успішно мінусують окупантів / © Associated Press

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив свіжу статистику бойових втрат російської армії у повномасштабній війні. Так, останньої доби українські захисники ліквідували або поранили 1 240 російських окупантів.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Facebook.

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Втрати РФ на 4 серпня 2026 року

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.08.26 орієнтовно сягають:

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особового складу — близько 1 451 750 (+1 240) осіб

танків — 12 237 (+5) од.

бойових броньованих машин — 25 079 (+4) од.

артилерійських систем — 47 331 (+55) од.

РСЗВ — 2 000 (+4) од.

засоби ППО — 1 538 (+5) од.

літаків — 439 (+0) од.

гелікоптерів — 354 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів — 2 124 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня — 442 740 (+1 792) од.

крилаті ракети — 5 007 (+0) од.

кораблі / катери– 34 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 129 817 (+379) од.

спеціальна техніка — 4 492 (+0) од.

Нагадаємо, ГУР вдарило по Криму новими дронами Magura, уразивши машину управління зі складу комплексу РЛС «Підліт», а також ворожу систему розпізнавання «свій-чужий» — радіолокаційний запитувач «Пароль-4».

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