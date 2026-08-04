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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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596
Время на прочтение
1 мин

"Вторая армия мира" тает прямо на глазах: Генштаб шокировал потерями оккупантов за сутки

Силы обороны продолжают наносить врагу сокрушительные удары по живой силе и технике.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Воины ВСУ успешно минусируют оккупантов

Воины ВСУ успешно минусируют оккупантов / © Associated Press

Генеральный штаб ВСУ обнародовал свежую статистику боевых потерь российской армии в полномасштабной войне. Так, за последние сутки украинские защитники ликвидировали или ранили 1 240 российских оккупантов.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в Facebook.

Потери РФ на 4 августа 2026 года

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 04.08.26 ориентировочно доходят до:

  • личного состава — около 1 451 750 (+1 240) человек

  • танков — 12 237 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 25 079 (+4) ед.

  • артиллерийских систем — 47 331 (+55) ед.

  • РСЗО — 2 000 (+4) ед.

  • средства ПВО — 1538 (+5) ед.

  • самолетов — 439 (+0) ед.

  • вертолетов — 354 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 2124 (+12) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 442 740 (+1 792) ед.

  • крылатые ракеты — 5007 (+0) ед.

  • корабли / катера — 34 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 129 817 (+379) ед.

  • специальная техника — 4 492 (+0) ед.

Напомним, ГУР ударило по Крыму новыми дронами Magura, поразив машину управления из состава комплекса РЛС «Подлет», а также вражескую систему распознавания «свой-чужой» — радиолокационный запросник «Пароль-4».

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Дата публикации
Количество просмотров
596
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