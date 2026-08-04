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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
342
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы Украины, ситуация на фронте: главные новости ночи 4 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 августа 2026 года:

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  • В России начался массовый крах бизнеса: Сбербанк признал тревожную тенденцию Читать далее –>

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  • 42 тысячи потерь и почти нулевой результат: эксперт оценил провал России на фронте .

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
342
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