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- Украина
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Ночные обстрелы Украины, ситуация на фронте: главные новости ночи 4 августа 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 августа 2026 года:
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