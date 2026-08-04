"Фортечный пояс" под угрозой: Россия идет по сценарию Покровска на новые города – ISW

Донбасс / © скриншот с видео

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Оккупационные войска РФ воспроизводят элементы своей воздушно-изоляционной кампании (BAI) летом-осенью 2025 года, которая предшествовала их продвижению в районах Покровска и Гуляйполя, чтобы подготовить почву для наступления на «Фортечный пояс» в Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в свежем отчете.

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По данным аналитиков, воздушная операция по изоляции поля боя (BAI) предполагает использование авиации, дронов и ракет для ударов по близкому тылу противника. Осенью 2025 года РФ использовала комбинацию беспилотников, крылатых ракет и управляемых авиабомб (КАБ) для уничтожения украинских путей сообщения, техники, железных дорог и полигонов, изолировав логистику ВСУ вблизи Покровска и Гуляйполя.

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Сейчас оккупанты разворачивают аналогичную тактику против Славянска и Краматорска — городов, образующих северную часть украинского «Фортечного пояса».

Ситуация в Донецкой области по состоянию на 3 августа

Уничтожение логистики и удары по мостам

Главная цель нынешних действий РФ — отрезать украинские силы от постоянной поставки. Украинские и российские источники отмечают, что ночная логистика ВСУ в Краматорске и Славянске значительно усложнилась из-за постоянных обстрелов.

Кремль принимает следующие меры для изоляции городов:

Охота на железную дорогу: враг целенаправленно уничтожает украинские тепловозы и локомотивы, важные для логистики.

Массовое привлечение дронов: в июле 2026 года российское командование передало подразделениям около 1 000 баражирующих боеприпасов типа «Молния» с приказом интенсифицировать удары по логистике в Краматорском районе.

Разрушение инфраструктуры: кафиры начали бить по ключевым мостам. В частности, 2 августа геолоцированные кадры подтвердили тяжелые повреждения Червковского моста через реку Казенный Торец в восточной части Славянска в результате удара с РСЗО. Этот мост соединял Славянск с трассой Н-20, ведущей в Краматорск, и был одним из трех в городе, способных выдерживать тяжелую технику.

Чего ждать на фронте?

В ISW отмечают: текущая воздушная кампания имеет целью подготовить поле боя к будущим штурмам Славянская и Краматорская, однако быстрый прорыв или захват этих городов в ближайшей перспективе остается маловероятным.

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Параллельно враг пытается продвигаться на других участках:

Константиновка: Оккупанты месяцами пытаются инфильтрироваться в город. Хотя РФ пока не захватила Константиновку, ситуация там ухудшается, а бои продлятся еще несколько недель, пока россияне будут пытаться закрепиться. В то же время диверсионные группы РФ уже начинают выдвигаться к северу от города в сторону Алексеева-Дружковки.

Лиман: Российские войска пытаются вести инфильтрацию в районе Лимана (к северо-востоку от Славянска), однако ISW пока не фиксирует подтверждений их вхождения в город.

«Фортечный пояс» Донбасса / © Дзеркало тижня

Аналитики подводят итог: Россия действительно готовит основу для будущего большого наступления на «Фортечный пояс», однако аналогичная подготовительная кампания 2025 года под Покровском заняла у противника несколько месяцев, прежде чем дать реальные результаты на земле.

Напомним, российский диктатор Путин может объявить мобилизацию в России после выборов в Госдуму, запланированных на 18-20 сентября. Речь идет о наборе от 500 тыс. человек. Однако не исключена и всеобщая мобилизация, но есть нюанс.

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