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- Украина
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"Фортечный пояс" под угрозой: Россия идет по сценарию Покровска на новые города – ISW
Российские войска изолируют логистику Славянской и Краматорской с помощью воздушных ударов, воспроизводя кампанию, предшествующую их продвижению под Покровском и Гуляйполем.
Оккупационные войска РФ воспроизводят элементы своей воздушно-изоляционной кампании (BAI) летом-осенью 2025 года, которая предшествовала их продвижению в районах Покровска и Гуляйполя, чтобы подготовить почву для наступления на «Фортечный пояс» в Донецкой области.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в свежем отчете.
По данным аналитиков, воздушная операция по изоляции поля боя (BAI) предполагает использование авиации, дронов и ракет для ударов по близкому тылу противника. Осенью 2025 года РФ использовала комбинацию беспилотников, крылатых ракет и управляемых авиабомб (КАБ) для уничтожения украинских путей сообщения, техники, железных дорог и полигонов, изолировав логистику ВСУ вблизи Покровска и Гуляйполя.
Сейчас оккупанты разворачивают аналогичную тактику против Славянска и Краматорска — городов, образующих северную часть украинского «Фортечного пояса».
Уничтожение логистики и удары по мостам
Главная цель нынешних действий РФ — отрезать украинские силы от постоянной поставки. Украинские и российские источники отмечают, что ночная логистика ВСУ в Краматорске и Славянске значительно усложнилась из-за постоянных обстрелов.
Кремль принимает следующие меры для изоляции городов:
Охота на железную дорогу: враг целенаправленно уничтожает украинские тепловозы и локомотивы, важные для логистики.
Массовое привлечение дронов: в июле 2026 года российское командование передало подразделениям около 1 000 баражирующих боеприпасов типа «Молния» с приказом интенсифицировать удары по логистике в Краматорском районе.
Разрушение инфраструктуры: кафиры начали бить по ключевым мостам. В частности, 2 августа геолоцированные кадры подтвердили тяжелые повреждения Червковского моста через реку Казенный Торец в восточной части Славянска в результате удара с РСЗО. Этот мост соединял Славянск с трассой Н-20, ведущей в Краматорск, и был одним из трех в городе, способных выдерживать тяжелую технику.
Чего ждать на фронте?
В ISW отмечают: текущая воздушная кампания имеет целью подготовить поле боя к будущим штурмам Славянская и Краматорская, однако быстрый прорыв или захват этих городов в ближайшей перспективе остается маловероятным.
Параллельно враг пытается продвигаться на других участках:
Константиновка: Оккупанты месяцами пытаются инфильтрироваться в город. Хотя РФ пока не захватила Константиновку, ситуация там ухудшается, а бои продлятся еще несколько недель, пока россияне будут пытаться закрепиться. В то же время диверсионные группы РФ уже начинают выдвигаться к северу от города в сторону Алексеева-Дружковки.
Лиман: Российские войска пытаются вести инфильтрацию в районе Лимана (к северо-востоку от Славянска), однако ISW пока не фиксирует подтверждений их вхождения в город.
Аналитики подводят итог: Россия действительно готовит основу для будущего большого наступления на «Фортечный пояс», однако аналогичная подготовительная кампания 2025 года под Покровском заняла у противника несколько месяцев, прежде чем дать реальные результаты на земле.
Напомним, российский диктатор Путин может объявить мобилизацию в России после выборов в Госдуму, запланированных на 18-20 сентября. Речь идет о наборе от 500 тыс. человек. Однако не исключена и всеобщая мобилизация, но есть нюанс.