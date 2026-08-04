НАТО и Россия / © ТСН

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Европа оказалась «открытой» перед нападением РФ, потому что президент США Дональд Трамп «дал заднюю» по отношению к НАТО. Поэтому оборонные бюджеты стран-членов НАТО растут по всей Европе, особенно в странах, расположенных ближе к линии фронта с Украиной.

Об этом говорится в материале The Guardian.

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Даже если ядерный зонтик США выдержит, европейские правительства не исключают возможность того, что им, возможно, придется бороться с Россией без поддержки вооруженных сил США или с ее значительно меньшей поддержкой.

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Авторы издания считают, что, несмотря на улучшение позиций европейцев в военном плане, но если США частично выйдут из НАТО, то он ослабнет. Однако следует продолжать работать над европеизированным НАТО, которое называют 3.0.

Худший сценарий нападения на страну НАТО

Худший сценарий, при котором Россия нападет на европейскую страну НАТО в ближайшие месяцы или годы. Европейские союзники этой страны по НАТО, вероятно, придут на помощь. Конечно, страны Восточной и Северной Европы поддержат друг друга. Даже Германия признала, что ее войскам, возможно, снова придется воевать с россиянами. Ее планы по постоянному размещению 5-тысячной бригады в Литве являются сигналом, считают журналисты таблоида.

Если бы Германия отреагировала, то Франция и Великобритания, скорее всего, тоже присоединились бы. А если бы эти ключевые страны вмешались, Италия и Испания последовали бы их примеру, предполагают The Guardian.

Задействуют ли в НАТО статью 5 в случае нападения РФ

«Хорошая новость состоит в том, что европейцы, вероятно, остались бы единственными. Но плохая новость состоит в том, что США могут не ответить на призыв защищать Европу, а это, в свою очередь, мгновенно развалило бы НАТО», — говорится в статье.

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Журналисты напоминают статью 5 НАТО, которая означает, что нападение на одно государство НАТО является нападением на всех.

«Характер разрыва был бы одинаковым, независимо от того, произошел ли он из-за явного срабатывания статьи 5, на которое США не отреагировали, или из-за того, что статья 5 никогда не была сработана в ожидании именно такого результата», — считают в издании.

Менее катастрофический сценарий для НАТО

Второй, менее катастрофический сценарий — тот, при котором не будет российских провокаций, а НАТО 3.0 будет серьезно продвигаться вперед. Западные журналисты предполагают, что в случае такого сценария через несколько лет Альянс будет иным, чем сегодня.

«Но если европейские союзники примут на себя основную ответственность, они захотят получить и большую часть прав. Европейские оборонные рынки станут менее открытыми для американских компаний, а приоритеты НАТО начнут отражать европейские интересы», — подчеркнули в издании.

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В свою очередь европейские страны не будут позволять США управлять процессом, но «трудно представить, чтобы любая администрация США с удовольствием отказалась от этих прав и предпочтений».

Почему европейские страны имеют меньше прав в НАТО

С момента создания Североатлантического союза все организовано вокруг возможностей, технологий и стратегической культуры США. Европейцы встроены в структуру США и приняли американский метод ведения войны. Поэтому им не хватает возможностей, человеческих ресурсов и командных структур.

«Если бы им пришлось столкнуться с вооруженной агрессией в ближайшее время, они не смогли бы повторить модель НАТО. Так или иначе они разработали бы альтернативы», — считают британские журналисты.

Коалиции желающих

На сегодняшний день коалиции желающих сформировались вокруг критических проблем безопасности, включая Украину, Гренландию и Ормузский пролив. Их создание обусловлено тем, что такие организации как ООН, НАТО и ЕС оказались неспособными эффективно справиться с вызовами самостоятельно.

«Интересно, что на этот раз вместо того, чтобы быть возглавляемыми США и направленными на обход международного права, они возглавляемые Европой, обходят Вашингтон и направлены именно на подтверждение коллективных европейских действий по ключевым вопросам безопасности в соответствии с международным правом», — подчеркнули авторы.

Несмотря на то, что коалиции желающих «ситуативны и эфемерны», они могут стать критически важной страховкой, если НАТО 3.0 поколеблется и распадется.

Напомним, что посол Украины в Великобритании, эксголовком ВСУ Валерий Залужный сделал громкое заявление об Украине в НАТО. Он уверен, что наша страна никогда там не будет.

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