Атака на Красном Бору.

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Ночью и утром вторника, 4 августа, хорошие дроны добрались до Московской и Ленинградской областей. Регионы потрясли взрывы. Сообщается о новых атаках на складские помещения российского маркетплейса Wildberries.

Что известно об атаках на последствия читайте в материале ТСН.ua.

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Россияне массово жалуются в соцсетях на «хлопок», серию взрывов в Подмосковье и близ Петербурга, а также публикуют видео со звуками работы взрывов и дымом в районах, где, по сообщениям, были совершены атаки.

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Росавиация информировала, что ночью временно приостанавливали работу и ограничивали работу крупные аэропорты. В частности, петербургский Пулково и московский Доводедов.

Дата публикации 07:54, 04.08.26 Количество просмотров 5 Россию накрыла новая волна "хлопков": под Москвой и Петербургом взрывы

Атака на Ленинградскую область

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о якобы уничтожении 15 БпЛА. По его словам, зафиксированы повреждения в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе.

По данным ASTRA, в поселке, расположенном в 50 км от Санкт-Петербурга, расположено несколько логистических комплексов. В частности, Wildberries площадью 154 000 кв. м.

Состав Wildberries в Ленинградской области.

Состав Wildberries в Ленинградской области.

Состав Wildberries в Ленинградской области.

Атака на Московскую область

В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку на регион. По его словам, «самые серьезные последствия» зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Кроме того, есть «прилеты» промышленной зоны Новоселок. Произошло несколько пожаров. Самая большая из них — на складе.

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По данным мониторов, в Чехово Московской области БаЛА также атаковали складские помещения Wildberries. В частном секторе начался пожар.

Атака на Чехово под Москвой. / © ASTRA

Атака на Чехово под Москвой.

Напомним, под Москвой уже готовятся к новым атакам. Местные власти Люберецкого округа и города Подольска обнародовали карты укрытий — «углубленных помещений», предназначенных для защиты граждан во время атак. В то же время, российские чиновники традиционно заявляют, мол, все под контролем и призывают людей не паниковать.

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