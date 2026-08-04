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Взрывы под Москвой и Петербургом: россияне в истерике жалуются на атаку дронов по новым складам Wildberries (фото, видео)
Дроны устроили переполох на территории страны-агрессорки — ночью под ударом оказались новые склады Wildberries.
Ночью и утром вторника, 4 августа, хорошие дроны добрались до Московской и Ленинградской областей. Регионы потрясли взрывы. Сообщается о новых атаках на складские помещения российского маркетплейса Wildberries.
Что известно об атаках на последствия читайте в материале ТСН.ua.
Россияне массово жалуются в соцсетях на «хлопок», серию взрывов в Подмосковье и близ Петербурга, а также публикуют видео со звуками работы взрывов и дымом в районах, где, по сообщениям, были совершены атаки.
Росавиация информировала, что ночью временно приостанавливали работу и ограничивали работу крупные аэропорты. В частности, петербургский Пулково и московский Доводедов.
Атака на Ленинградскую область
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о якобы уничтожении 15 БпЛА. По его словам, зафиксированы повреждения в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе.
По данным ASTRA, в поселке, расположенном в 50 км от Санкт-Петербурга, расположено несколько логистических комплексов. В частности, Wildberries площадью 154 000 кв. м.
Атака на Московскую область
В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку на регион. По его словам, «самые серьезные последствия» зафиксированы в муниципальном округе Чехов. Кроме того, есть «прилеты» промышленной зоны Новоселок. Произошло несколько пожаров. Самая большая из них — на складе.
По данным мониторов, в Чехово Московской области БаЛА также атаковали складские помещения Wildberries. В частном секторе начался пожар.
Напомним, под Москвой уже готовятся к новым атакам. Местные власти Люберецкого округа и города Подольска обнародовали карты укрытий — «углубленных помещений», предназначенных для защиты граждан во время атак. В то же время, российские чиновники традиционно заявляют, мол, все под контролем и призывают людей не паниковать.