В Путина истерически пытаются спасать Wildberries, а между тем Украина "пробивает" весь их тыл — ISW

Атакованные склады Wildberries

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Кремль сосредоточился на спасении поставок маркетплейса Wildberries после ударов ВСУ, полностью игнорируя защиту собственных тылов от атак. Такая политика российских властей демонстрирует глубокий кризис системы ПВО и неспособность защитить свою территорию.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Российские власти, вероятно, уделяют больше внимания решению проблем со снабжением товаров маркетплейса Wildberries, которые отражаются на обычных россиянах, чем настоятельной необходимости защитить тыловые районы страны от украинских ударов.

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Накануне вице-премьер-министр и министр экономического развития РФ Александр Новак провел заседание правительственной подкомиссии, занимающейся вопросами устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Во время встречи обсуждали меры поддержки партнеров-продавцов Wildberries, чьи товары получили повреждения в результате украинских атак. Новак подчеркнул, что государство должно предоставить помощь пострадавшим малым и средним предприятиям.

В свою очередь министр экономического развития РФ Максим Решетников определил три первоочередных задачи, которые правительство должно реализовать в ближайшее время для обеспечения стабильной работы ритейлеров. Все они касались гарантирования бесперебойных поставок товаров потребителям.

В ISW обратили внимание, что у России были серьезные трудности с обеспечением собственных потребностей в сфере ПВО еще до того, как Украина в середине июля начала кампанию ударов по объектам Wildberries. Новое направление украинских атак, вероятно, еще больше увеличит нагрузку на российскую систему ПВО.

Аналитики считают, что Россия вряд ли сможет эффективно удовлетворить все возрастающие потребности в противовоздушной обороне. По их мнению, оборонно-промышленный комплекс и военные не способны быстро расширить «зонтик» ПВО настолько, чтобы одновременно прикрывать как фронт, так и большие тыловые территории.

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По мнению экспертов, украинские силы, вероятно, сохранят возможность продолжать или даже наращивать кампанию дальнобойных ударов. Кроме того, дальнейшие инвестиции в развитие украинских ударных способностей по уязвимым объектам в российском тылу существенно ослабляют возможности Кремля затягивать войну.

Аналитики также обратили внимание, что российские власти уже действовали по схожему сценарию в начале лета, когда украинские удары повлекли за собой масштабный дефицит горючего. Тогда чиновники также сконцентрировались на ликвидации последствий для потребителей, а не на решении проблем с системой противовоздушной обороны. По мнению ISW, это еще раз свидетельствует о неспособности России принять действенные меры по укреплению собственной ПВО.

«Незащищенные тыловые районы России и ее неспособность эффективно защищать собственное воздушное пространство остаются серьезной уязвимостью, которую Украина — при условии надлежащей поддержки — может использовать», — резюмировали в ISW.

Напомним, в ночь на 31 июля российские Волгоград и Татарстан подверглись массированной атаке дронов, в результате чего вспыхнули мощные пожары на складах компании Wildberries и ключевых НПЗ — «Лукойл-Волгограднефтепереработка», а также предприятиях «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» в Нижнекамске. Россияне в соцсетях массово публиковали кадры взрывов и эмоционально реагировали на новые атаки.

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