"Обманывать работников – частая практика": украинка предупредила о схемах работодателей в одной из стран ЕС

Флаги Украины и Италии

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Несмотря на строгие европейские стандарты трудового права, в Италии нередки случаи, когда работодатели наживаются на неосведомленности украинских мигрантов и не выплачивают им положенные по закону средства.

На такую ситуацию натолкнулась украинка Елена (TikTok-блогерша под ником @veravitainitali). Работая по официальному контракту и добросовестно платя налоги, женщина случайно выяснила, что работодатель годами «забывал» начислять ей обязательные надбавки.

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«Мне не платили компенсацию 4,5 года»

Женщина объяснила, что работникам в Италии, не получавшим за год премий, предусмотрена государственная компенсация — elemento retributivo. Поскольку она занята в металлообработке (Елена работает на заводе по производству и обработке латунных изделий) она имела право на начисление 485 евро в год.

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«Я случайно узнаю, что мне не платили этого 4,5 года… Также мне сказали, что еще 2 года назад мой работодатель должен мне поднять livello (уровень квалификации — ред.) с другой на третий, чего они тоже не сделали», — рассказала украинка.

Поэтому она собрала свои расчетные письма (busta paga), контракт и обратилась в профсоюз (sindacato). Местные специалисты подтвердили факт систематического нарушения его прав.

«Вооруженная» выводами профсоюза украинка пошла к HR-менеджеру. Сначала ее руководство пыталось делать вид, будто «не понимает, о чем идет речь», но после упоминания о привлечении профсоюзных юристов работодатель уступил.

«По закону все задолженности работодателя вы можете „отвоевать“ (в досудебном порядке — ред.), если еще не истек срок 5 лет. После 5 лет уже нужно подавать через адвоката», — объяснила женщина.

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«Извинений не получила, но деньги поступили на счет»

И хотя никаких извинений от руководства Елена не получила (вину перевели на «некомпетентного бухгалтера»), ее настойчивость дала свои плоды: ей вернули все невыплаченные деньги за 4,5 года и подняли трудовой уровень до третьего, как должно было по закону.

«Их извинения до лампочки, главное — деньги поступили на счет», — заключает Елена.

Важный совет украинцам, работающим в Италии

Учитывая свой опыт, украинка призвала соотечественников, работающих в Италии, не быть слишком доверчивыми и регулярно проверять свои документы.

«Недоплачивать или обманывать работников — это очень частая практика в Италии. Хотя бы раз в год берите свои busta paga, контракт, идите в sindacato и проверяйте, платят ли вам все, что положено по закону. Чтобы не попасться так, как я», — призвала женщина.

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Напомним, в Италии резко ответили тем, кто призывает прекратить помощь Украине.

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