Гвидо Крозетто / © Associated Press

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Италия и дальше будет помогать Украине в войне против России, а заявления о том, что поддержка якобы только затягивает боевые действия, безосновательны. Главная задача мира сейчас — защитить людей и сохранить украинское государство.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время слушаний перед совместными комитетами по иностранным делам и обороне Палаты депутатов и Сената, сообщают издания Il Messaggero и Rai News.

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В своем выступлении Крозетто заверил, что Рим и дальше будет вносить свой вклад в поддержку Киева, и привел жесткую аналогию с медициной.

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«Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что переливание крови или назначение лекарства только продлевает болезнь. Ведь если не лечить больных, они умрут, и больничная койка освободится быстрее», — сказал он.

Сообщается, что это уже не первый раз глава итальянского оборонного ведомства отвергает сомнения в целесообразности помощи Украине. Ранее на фоне коррупционного скандала в энергетическом секторе — так называемого «дела Миндича» — вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини предположил, что предоставление ресурсов Украине может подпитывать коррупционные схемы в стране.

В ответ на это Крозетто подчеркнул, что «не осуждает страну из-за двух коррумпированных людей, так же, как американцы и британцы, высадившиеся на Сицилии, не осуждали Италию из-за присутствия мафии».

По словам чиновника, главный фокус Италии остается на помощи людям и борьбе с преступностью.

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«Это именно то, что мы делаем в Украине: мы пытаемся помочь гражданскому населению, страдающему от российских атак. И мы надеемся, что украинских преступников посадят в тюрьму вместе с россиянами, если это возможно», — говорил он.

Война в Украине — последние новости

Напомним, российский «фюрер» Владимир Путин все активнее пытается милитаризировать общество страны-агрессора и разделить ответственность за войну против Украины между депутатами Госдумы и рядовыми россиянами.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретится с лидером США Дональдом Трампом в Белом доме. В Киеве надеются, что улучшение отношений между лидерами поможет получить новую военную и политическую помощь для завершения войны.

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