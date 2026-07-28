В Кремле готовятся к массовому бунту: как пропаганда и война обращаются против Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Getty Images

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Из-за отсутствия успехов на фронте и усугубления экономического кризиса Кремль готовится к массовой мобилизации и внутренним беспорядкам.

ТСН.ua собрал всю известную информацию о напряженной обстановке в РФ и о том, почему россияне начали умолять о прекращении войны.

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В Кремле готовятся к бунту

Кремль готовится к возможной мобилизации и внутренним беспорядкам, об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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По данным экспертов, основанием для этого стало принятие Госдумой РФ закона, разрешающего призывать на военную службу по контракту лиц, имеющих судимость за тяжкие преступления, такие как, например, контрабанда наркотиков или участие в организованных преступных группировках. В Минобороны РФ признают, что это упростит набор личного состава на 2026 год. Параллельно Росгвардия модернизирует систему гражданской обороны для защиты от «опасностей» во время военного положения, а ранее принятый закон уже позволяет отправлять резервистов на фронт без официальной мобилизации.

В ISW отмечают, что Кремль создает правовую основу для введения военного положения и призыва, ожидая волны возмущения в обществе. Впрочем, окончательное решение остается за Путиным, и оно будет зависеть от его оценки боевых действий и стабильности собственного режима.

Кремль / © unsplash.com

В то же время издание Daily Express пишет, что глава РФ Владимир Путин готовит массовую мобилизацию и введение военного положения из-за отсутствия успехов на фронте и роста внутренней нестабильности. Журналисты отмечают, что экономика России приходит в упадок, в стране возникает дефицит топлива, а панику в Кремле усугубляют украинские удары по нефтегазовой инфраструктуре, складам и розничной сети Wildberries.

Тем временем прокремлевские блогеры взялись опровергать заявления оккупационных властей о «полном контроле» и безопасности сухопутного коридора в Крым.

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Поводом для возмущения стала встреча Владимира Путина с гауляйтером Запорожской области Евгением Балицким, который заявил, что трасса М-14 «Ростов-на-Дону — Крым» полностью защищена от украинских дронов. Z-блогеры назвали это ложью, подчеркнув, что ВСУ продолжают систематически наносить удары по автодороге. А уменьшение количества обстрелов техники связано не с эффективностью российской ПВО, а с тем, что гражданский и логистический транспорт почти прекратил движение по трассе из-за страха уничтожения, что также привело к скачку цен на страхование перевозок.

В ISW подтверждают регулярность украинских атак, продолжающихся ещё с мая-июня. Несмотря на переброску дополнительных сил и дронов-перехватчиков для защиты маршрута, Силам обороны Украины удалось, по крайней мере, частично перерезать эту критически важную логистическую артерию и вызвать очередной раскол в российском информационном пространстве.

Россияне начали умолять о прекращении войны

Из-за ударов по складам Wildberries в Невинномиске и Краснодаре россияне жалуются на массовое банкротство и начали умолять о прекращении войны. В Сети стали активно распространяться многочисленные видео с подобными призывами.

«Вот и всё, ребята. Многие сегодня проснутся банкротами, потому что склад в Краснодаре сгорел. Он сейчас горит. Друзья из Краснодара говорят, что там полный пи**дец. Что делать? Мы не знаем», — сказал один россиянин и тяжело вздохнул.

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Дата публикации 09:41, 22.07.26 Количество просмотров 88 "Многие сегодня проснутся банкротами": россияне ноют из-за сожженных бизнесов после атак по Wildberries

Один из местных предпринимателей не сдерживает слёз из-за сокрушительного удара по складам маркетплейса и искренне надеется на скорейшее окончание войны. Мужчина отчаянно сетует, что из-за боевых действий гибнет множество людей и разрушается бизнес. Теперь он оказался в тупике, ведь приближается время подачи налоговой отчетности, а что делать в такой ситуации — не представляет.

Пострадавшие бизнесмены добавляют, что уничтоженные товары предназначались для снабжения всего юга России, а сама компания отказалась выплачивать предпринимателям какие-либо компенсации за убытки.

Дата публикации 15:27, 23.07.26 Количество просмотров 53 Убытки от атак на Wildberries заставили россиян заговорить о войне

В то же время бывший советник министра обороны Сергей Стерненко отметил, что россияне плачут перед камерами и жалуются на удары, однако ничего не делают для того, чтобы положить конец войне.

Путин заставляет людей воевать

Кремлевский диктатор Владимир Путин активно убеждает россиян оставаться на войне против Украины и переподписывать контракты с Минобороны, отмечает ISW.

Во время встречи с командованием ВМС российский диктатор демонстративно похвалил моряка, решившего продолжить службу, назвав это «обретением призвания». По данным аналитиков, российское военное руководство ещё с 2025 года с помощью давления и поощрений заставляет мобилизованных становиться контрактниками. Это делается для того, чтобы удержать людей на фронте и успокоить общество, которое ждет демобилизации призванных в 2022 году.

Параллельно Путин вновь увеличил численность армии — на этот раз указом от 27 июля — почти до 2,5 миллиона человек (из которых 1,53 миллиона — непосредственно военнослужащие). Численность выросла на 27 тысяч человек, преимущественно для создания военно-строительных подразделений. В ISW подчеркивают, что такое увеличение в 2026 году является незначительным по сравнению с предыдущими годами, когда штат армии РФ расширяли на сотни тысяч человек ежегодно.

Олигархи Путина больше не верят в будущее России

По данным Службы внешней разведки Украины, российские богачи массово выводят средства из страны, приобретая криптовалюту, недвижимость за рубежом и доли в частных фондах. Главная причина — рекордное обрушение российского фондового рынка, который непрерывно падает уже 19 недель подряд.

С начала апреля рынок акций РФ просел почти на 30%, откатившись до уровня 2016 года. Крупнейшие компании стремительно теряют в стоимости: акции «Газпрома», «ВТБ», «Норникеля» и «Аэрофлота» упали на 21–27%, а золотодобывающая компания «Полюс» обесценилась на 53% всего за две недели. В обзоре приводят пример: 1000 долларов, вложенные в акции Apple в 2006 году, сейчас принесла бы более 130 тысяч прибыли, тогда как аналогичная инвестиция в «Газпром» обернулась бы убытком в 600 долларов.

Из-за токсичности российских ценных бумаг и невыгодных условий Минфин РФ уже несколько раз отменял аукционы по продаже государственных облигаций, поскольку инвесторы не хотят одалживать деньги государству.

Стоит отметить, что в России дефицит и резкое подорожание дизельного топлива создали проблемы для промышленных железнодорожных перевозок, на долю которых приходится более 80% грузов страны.

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