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В нежном платье с ажурными рукавами: японскую принцессу Айко сфотографировали на вокзале
Дочь императора Нарухито продемонстрировала нежный аутфит.
Японская принцесса Айко прибыла на станцию Удзи-Ямада железной дороги Кинтецу в городе Исе, расположенном в префектуре Миэ. Она приветливо улыбалась тем, кто ее встречал.
Для поездки 24-летняя принцесса выбрала пастельно-желтое платье миди А-силуэта с круглым вырезом. Наряд имел ажурные рукава до локтей и пояс в тон с двумя декоративными крупными круглыми пуговицами.
Айко дополнила платье светло-бежевыми туфлями на устойчивых каблуках и кожаным клатчем в тон. В руках принцесса также держала белые перчатки — традиционный аксессуар для официальных выходов представительниц японской императорской семьи.
Айко собрала волосы в низкий хвост, оставив челку, а также нанесла легкий макияж с глянцевым блеском на губах. В ушах у нее были небольшие круглые серьги с жемчужинами, а на шее — ожерелье с подвеской в виде жемчужины.
Напомним, принцесса Айко в бледно-лавандовом наряде с кружевом появилась на садовой вечеринке.