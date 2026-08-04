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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

В нежном платье с ажурными рукавами: японскую принцессу Айко сфотографировали на вокзале

Дочь императора Нарухито продемонстрировала нежный аутфит.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Принцесса Айко

Принцесса Айко / © Getty Images

Японская принцесса Айко прибыла на станцию Удзи-Ямада железной дороги Кинтецу в городе Исе, расположенном в префектуре Миэ. Она приветливо улыбалась тем, кто ее встречал.

Для поездки 24-летняя принцесса выбрала пастельно-желтое платье миди А-силуэта с круглым вырезом. Наряд имел ажурные рукава до локтей и пояс в тон с двумя декоративными крупными круглыми пуговицами.

Принцесса Айко / © Getty Images

Принцесса Айко / © Getty Images

Айко дополнила платье светло-бежевыми туфлями на устойчивых каблуках и кожаным клатчем в тон. В руках принцесса также держала белые перчатки — традиционный аксессуар для официальных выходов представительниц японской императорской семьи.

Айко собрала волосы в низкий хвост, оставив челку, а также нанесла легкий макияж с глянцевым блеском на губах. В ушах у нее были небольшие круглые серьги с жемчужинами, а на шее — ожерелье с подвеской в виде жемчужины.

Напомним, принцесса Айко в бледно-лавандовом наряде с кружевом появилась на садовой вечеринке.

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Дата публикации
Количество просмотров
107
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