В нежном платье с ажурными рукавами: японскую принцессу Айко сфотографировали на вокзале

Принцесса Айко / © Getty Images

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Японская принцесса Айко прибыла на станцию Удзи-Ямада железной дороги Кинтецу в городе Исе, расположенном в префектуре Миэ. Она приветливо улыбалась тем, кто ее встречал.

Для поездки 24-летняя принцесса выбрала пастельно-желтое платье миди А-силуэта с круглым вырезом. Наряд имел ажурные рукава до локтей и пояс в тон с двумя декоративными крупными круглыми пуговицами.

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Принцесса Айко / © Getty Images

Айко дополнила платье светло-бежевыми туфлями на устойчивых каблуках и кожаным клатчем в тон. В руках принцесса также держала белые перчатки — традиционный аксессуар для официальных выходов представительниц японской императорской семьи.

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Айко собрала волосы в низкий хвост, оставив челку, а также нанесла легкий макияж с глянцевым блеском на губах. В ушах у нее были небольшие круглые серьги с жемчужинами, а на шее — ожерелье с подвеской в виде жемчужины.

Напомним, принцесса Айко в бледно-лавандовом наряде с кружевом появилась на садовой вечеринке.

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