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- Шоу-бизнес
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Дочь Арнольда Шварценеггера — Кэтрин — показала фото со своей младшей сестрой
Многие селебрити делились в Сети фото со своими сестрами в честь Дня сестер.
И 36-летняя Кэтрин Шварценеггер — писательница, блогер и автор детских книг — не стала исключением. В своем Instagram она опубликовала серию фото со своей младшей — 35-летней — сестрой Кристиной.
На снимках сестры улыбаются, позируют друг рядом с другом и выглядят очень близкими.
Архивные и современные фотографии вызвали теплую реакцию пользователей, которые отметили сходство сестер и их близкие отношения.
Кэтрин и Кристина — дочери Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Помимо них у бывших супругов есть сыновья Патрик и Кристофер.
Также Кэтрин поздравила с праздником еще одних сестер — своих дочерей: 6-летнюю Лайлу и 4-летнюю Элоиз. Их отец — 47-летний американский актер Крис Пратт.
Ранее, напомним, 79-летний Арнольд Шварценеггер показал, как тренируется в спортзале.