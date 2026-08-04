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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
505
Время на прочтение
1 мин

Дочь Арнольда Шварценеггера — Кэтрин — показала фото со своей младшей сестрой

Многие селебрити делились в Сети фото со своими сестрами в честь Дня сестер.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Кэтрин и Кристина Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин и Кристина Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

И 36-летняя Кэтрин Шварценеггер — писательница, блогер и автор детских книг — не стала исключением. В своем Instagram она опубликовала серию фото со своей младшей — 35-летней — сестрой Кристиной.

На снимках сестры улыбаются, позируют друг рядом с другом и выглядят очень близкими.

Кэтрин и Кристина Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин и Кристина Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин и Кристина Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин и Кристина Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин и Кристина Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин и Кристина Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин и Кристина Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин и Кристина Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Архивные и современные фотографии вызвали теплую реакцию пользователей, которые отметили сходство сестер и их близкие отношения.

Кэтрин и Кристина — дочери Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Помимо них у бывших супругов есть сыновья Патрик и Кристофер.

Также Кэтрин поздравила с праздником еще одних сестер — своих дочерей: 6-летнюю Лайлу и 4-летнюю Элоиз. Их отец — 47-летний американский актер Крис Пратт.

Дочери Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочери Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочери Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочери Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочери Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочери Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочери Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дочери Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Ранее, напомним, 79-летний Арнольд Шварценеггер показал, как тренируется в спортзале.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
505
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