Константиновка / © Associated Press

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На фронте продолжаются ожесточенные бои, Силы обороны продолжают отражать атаки русских кафиров. Пока одной из самых тяжелых остается ситуация в районе Константиновки.

Об этом идет речь в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Что происходит на линии фронта

Российские войска 15-16 июля продолжали наступательные действия на севере Сумской области, однако успеха не имели.

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В то же время, российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные кадры от 16 июля указывают, что оккупанты продвинулись к западу от Травянского водохранилища, что на северо-востоке от Харькова.

На Великобурлукском направлении российские войска также продолжали ограниченные наступательные действия 15-16 июля, однако без успеха. Аналогичная ситуация наблюдалась на Купянском и Боровском направлениях.

По оценке украинских военных, российская армия ужесточает наступательные действия на Славянском направлении. Один из офицеров сообщил, что если весной 2026 года россияне совершали по пять-семь штурмов в сутки, то теперь их количество возросло до 22-26 атак ежедневно. По его словам, оккупанты продолжают наступать небольшими группами и совершают атаки с помощью моторизированной техники или пехоты.

В то же время, российские удары управляемыми авиабомбами и беспилотниками существенно усложняют украинскую логистику как в тылу, так и непосредственно на линии фронта. Преимущество России в применении управляемых авиабомб также остается ощутимым.

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В ответ украинские операторы дронов на оптоволоконном управлении наносят удары по российским расчетам беспилотников, артиллерии, пехоте и танкам.

На Добропольском направлении российские войска 15-16 июля также вели наступательные действия, однако продвинуться не смогли.

На Покровском направлении русские войска продолжали пробы проникновения малыми группами. Геолокационные материалы от 16 июля демонстрируют, что Силы обороны поразили российскую позицию севернее Белицкого после очередной попытки такого проникновения.

В Новопавловском, Гуляйпольском и Херсонском направлениях существенных изменений не зафиксировали.

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В то же время, украинские силы недавно продвинулись на Александровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 16 июля, свидетельствуют, что украинские военные заняли позиции в центральной части Андреевки-Клевцового к северо-востоку от Александровки. По оценке аналитиков они, вероятно, провели зачистку населенного пункта от российских диверсантов.

Какая ситуация в районе Константиновки?

В районе Константиновки и Дружковки российские войска по-прежнему предпочитают проникновение небольшими группами вместо механизированных штурмов.

Командир украинского батальона беспилотных систем, действующий в этом направлении, отметил, что российские войска начали перенимать отдельные успешные украинские тактические решения и быстро масштабируют их. По его словам, если раньше российское командование возлагалось преимущественно на жесткую дисциплину и принуждение, то теперь все больше привлекает профессиональных технических специалистов, помогающих быстро адаптировать личный состав к современным условиям ведения войны.

Российские войска также усиливают удары по гражданским объектам в прифронтовом тылу в районе Константиновки и Дружковки.

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В Константиновке продолжаются бои

Спикер украинской бригады сообщил, что оккупанты активнее применяют FPV-дроны для атак на гражданских, эвакуируемых пешком в направлении Дружковки.

Ранее аналитики проекта DeepState сообщали о том, что армия РФ продвинулась возле важного города в Донецкой области. Это село Иванополье, которое принадлежит Константиновской городской общине Краматорского района Донецкой области.

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