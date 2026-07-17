Не только говядина: 8 продуктов с высоким содержанием железа для ежедневного рациона

Какие продукты содержат больше всего железа

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Железо является одним из важнейших минералов для организма. Оно необходимо не только для образования гемоглобина, который переносит кислород к клеткам, но и участвует в выработке энергии, гормонов и ДНК. Несмотря на это, дефицит железа остается самым распространенным дефицитом питательных веществ в мире, поэтому специалисты рекомендуют уделять особое внимание продуктам, содержащим этот минерал.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Диетологи Лусиана Соарес, Тара Пиантадоси и Лорен Манакер отмечают, что железо бывает двух типов. Гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения и усваивается организмом значительно эффективнее. Негемовое железо поступает преимущественно из растительной пищи, но его усвоение можно улучшить, если сочетать такие продукты с источниками витамина С — например, с цитрусовыми, помидорами или болгарским перцем.

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Специалисты назвали восемь продуктов, которые стоит включить в рацион для увеличения потребления железа.

Моллюски

Устрицы, мидии и другие моллюски относятся к лучшим природным источникам гемового железа. Кроме того, они содержат цинк, витамин B12, селен и омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают иммунную, нервную и сердечно-сосудистую системы. По рекомендациям экспертов, для удобства можно использовать и консервированные моллюски, а готовить их можно на гриле, запекать или добавлять в супы, рагу и соусы для пасты.

Нежирная говядина

Нежирная говядина также является хорошим источником гемового железа. Кроме того, она обеспечивает организм полноценным белком, цинком и витамином B12. Диетологи советуют включать её в рацион в виде запечённого стейка, домашних котлет, фрикаделек, рагу или использовать нежирный говяжий фарш для тако или чили.

Чечевица

Среди растительных продуктов одним из лидеров по содержанию железа является чечевица. Она также содержит много клетчатки, растительного белка, фолиевой кислоты, калия и полифенолов. Поскольку это негемовое железо, эксперты рекомендуют сочетать чечевицу с продуктами, богатыми витамином С. Её можно добавлять в супы, салаты, использовать в качестве замены мяса в тако, буррито или соусах для пасты.

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Шпинат

Вареный шпинат — один из самых богатых железом листовых овощей. Кроме того, он содержит витамин К, магний, фолаты и антиоксиданты. Чтобы организм лучше усваивал железо из шпината, специалисты советуют добавлять к нему лимонный сок или сочетать с другими продуктами, содержащими витамин С. Шпинат можно использовать в салатах, супах, пасте или смузи.

Тофу

Твёрдый тофу снабжает организм негемовым железом и одновременно является полноценным источником белка, поскольку содержит все необходимые аминокислоты. Кроме того, продукт содержит изофлавоны и полиненасыщенные жиры. Его можно запекать, добавлять в салаты, блюда из риса, пасту или использовать в качестве альтернативы мясному фаршу.

Обогащенные железом хлопья

Диетологи также рекомендуют обратить внимание на готовые завтраки и хлопья, обогащенные железом. Такие продукты могут служить дополнительным источником этого минерала, а также содержат витамины группы В, витамин D и кальций. В то же время эксперты советуют выбирать варианты без добавления сахара и сочетать их с молоком, растительными напитками, йогуртом или фруктами.

Тыквенные семечки

Тыквенные семечки — ещё один доступный источник железа. Помимо него, они содержат магний, цинк, клетчатку, растительный белок и ненасыщенные жиры. Диетологи рекомендуют добавлять семена в каши, йогурты, салаты, супы, запеченные овощи, домашнюю гранолу или смузи.

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Семена кунжута

В список полезных продуктов также вошли семена кунжута. Они содержат негемовое железо, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Его можно использовать в качестве посыпки для салатов, риса, каш или готовить на его основе тахини, которое добавляют в хумус и различные заправки.

Диетологи напоминают, что суточная потребность в железе зависит от возраста и физиологического состояния. Для мужчин в возрасте от 19 до 50 лет и взрослых старше 51 года рекомендуемая норма составляет 8 мг в сутки. Женщинам в возрасте от 19 до 50 лет необходимо 18 мг, во время беременности — 27 мг, а в период грудного вскармливания — 9 мг.

Напомним, что правильно подобранная листовая зелень может улучшить работу пищеварительной системы и поддержать кишечный микробиом. В список самых полезных овощей вошли как популярные, так и менее известные виды.

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