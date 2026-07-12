Дефицит железа у женщин: кто в зоне риска и какие симптомы в любом случае нельзя игнорировать

Таблетки. / © pexels.com

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Дефицит железа часто остается незамеченным, хотя может оказывать существенное влияние на самочувствие и здоровье женщин. Его нередко связывают только с недостаточным потреблением мяса, однако недостаток железа может возникнуть даже у людей, регулярно употребляющих продукты животного происхождения.

Эксперты объяснили в комментариях VOGUE Germany, какие симптомы нельзя игнорировать и почему железо и гормоны тесно взаимодействуют.

Ферритин — это белок, который накапливает железо и отражает его запасы в организме. По словам австрийского врача Ивонн Роттенштейнер, от достаточного уровня ферритина зависит выработка энергии, нормальная работа мозга, синтез гормонов, гормональный баланс, менструальный цикл, выпадение волос и эмоциональное состояние — как постоянная усталость, перепады настроения, трудности с концентрацией.

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Дефицит железа — кто в зоне риска

Риск дефицита железа во многом зависит от возраста и физиологического состояния организма. Чаще запасы железа истощаются в периоды, когда потребность в этом микроэлементе резко возрастает или организм теряет его в больших количествах.

Дефицит железа у женщин опасен не только постоянной усталостью. Поскольку железо участвует в транспортировке кислорода, выработке энергии, работе мозга и синтезе некоторых гормонов, его недостаток может влиять на многие системы организма.

Первой такой группой являются девушки-подростки. В период полового созревания организм активно растет, начинается менструальный цикл, а потребность в питательных веществах существенно увеличивается. В то же время проблемы с концентрацией внимания и перепады настроения часто ошибочно списывают только на особенности подросткового возраста.

В группу повышенного риска также относятся женщины репродуктивного возраста, особенно те, кто имеет обильные или длительные менструации, эндометриоз, миому матки или другие гинекологические заболевания, связанные с кровопотерей. Повышенная потребность в железе наблюдается и у женщин, активно занимающихся спортом или участвующих в соревнованиях.

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Особое внимание уровню ферритина врачи советуют уделять во время беременности. В этот период железо необходимо не только будущей маме, но и плаценте и плоду. Исследования показывают, что дефицит железа у беременной может оказывать негативное влияние на развитие ребенка. Кроме того, по словам специалистов, недостаточные запасы железа после родов связывают с повышенным риском послеродовой депрессии и трудностями грудного вскармливания.

Контролировать уровень ферритина важно и во время перименопаузы и менопаузы. Из-за нерегулярных и обильных кровотечений, характерных для этого периода, запасы железа могут быстро истощаться, что усиливает усталость, слабость и другие неприятные симптомы.

«Микроэлемент железа является ключевым компонентом женского здоровья. Контроль уровня железа создает стабильную основу для энергии, умственной силы, менструальных циклов и тонко настроенного гормонального баланса», — подчеркнула врач Ивонн Роттенштейнер.

Важно помнить, что дефицит железа может длительное время не проявляться анемией. Именно поэтому врачи нередко рекомендуют оценивать не только уровень гемоглобина, но и ферритина, отражающего запасы железа в организме. Снижение ферритина может быть причиной симптомов даже тогда, когда гемоглобин еще остается в пределах нормы.

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