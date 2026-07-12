Раскрыты самые загадочные места на Земле, где еще не ступала нога человека

Антарктида

Реклама

Несмотря на то, что человечество уже побывало на вершине Эвереста, на Северном полюсе и даже на Луне, на Земле все еще остаются территории, куда ни один человек не добрался. Некоторые из них недоступны из-за экстремальных природных условий, другие остаются неприкосновенными из-за религиозных запретов или политической изоляции.

Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи назвали несколько мест, до сих пор считающихся одними из самых загадочных на планете.

Реклама

Земля Мари Берд, Антарктида

Одним из таких мест является Земля Мари Берд в Западной Антарктиде. Это одна из немногих территорий мира, не принадлежащая ни одному государству (Terra Nullius). Она занимает около 1,6 млн квадратных километров, а, по оценкам ученых, 99,6% ее площади никогда не испытывало влияния человека.

Регион имеет важное значение для науки, ведь именно здесь расположен ледник Твейтса, таяние которого может оказать существенное влияние на повышение уровня Мирового океана.

Северный лесной комплекс в Мьянме

Еще одним практически неисследованным местом остается Северный лесной комплекс в Мьянме. Это более 30 тысяч квадратных километров густых джунглей, где обитают около шести тысяч видов живых организмов, из которых примерно 1,5 тыс. не встречаются больше нигде в мире.

Из-за многолетних внутренних конфликтов доступ к этому району был практически закрыт для исследователей более 70 лет, поэтому значительная часть территории до сих пор не изучена.

Реклама

Самая высокая непокоренная вершина мира

В Бутане расположена гора Гангкхар Пуэнсум высотой 7550 метров — самая высокая вершина планеты, на которую еще не поднимался человек.

Причина не только в сложности маршрута. Для местных жителей гора священна, поскольку, по их верованиям, на ее вершине обитают божества. С 1994 года власти Бутана запретили восхождение выше 6000 м, а с 2003-го полностью прекратили выдавать разрешения на альпинизм.

Священная гора Мачапучаре

В Непале неприкосновенной остается и гора Мачапучаре («Рыбий хвост»), которую считают жилищем бога Шивы.

В 1957 году британская экспедиция остановилась менее чем за 150 м до вершины, выполнив обещание не подниматься на самый верх. С тех пор разрешения на восхождение больше не выдавались.

Реклама

Горы, куда почти невозможно добраться

На границе Пакистана и Китая находятся вершины Сумма-Ри и Сумма-Ри II. Формально их можно покорять, однако отсутствие дорог, базовых лагерей, многочисленные ледники, глубокие трещины и высокая лавинная опасность делают экспедиции практически невозможными.

Не менее загадочным остается горный массив Ньенчентангла-Восток в Тибете. Из 164 вершин высотой более 6 тысяч метров альпинисты покорили всего пять.

Почти неизвестны глубины Арктики

Большая часть океанского дна также остается неисследованной. По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), детально изучено около 0,001% морского дна.

Одним из наименее доступных участков является хребет Гаккеля в Северном Ледовитом океане — подводный вулканический массив протяженностью около 1800 километров, почти весь год покрытый толстым слоем льда. Даже современные экспедиции изучили лишь незначительную часть этого района.

Реклама

Пещеры, которые могут скрывать тысячи километров неизвестных ходов

В мексиканском Юкатане находится около семи тысяч сенотов — природных карстовых пещер и подземных водоемов. Для посетителей открыто только 142 из них, в то время как примерно 98% остаются почти неисследованными.

Специалисты предполагают, что под землей может укрываться еще около тысячи километров неизвестных тоннелей.

Не менее загадочна крупнейшая пещера мира — Хангшон-Дунг во Вьетнаме. Несмотря на десятилетия исследований, ученые до сих пор открывают в ней новые галереи, подземные реки и огромные залы. В 2019 году спелеологи обнаружили дополнительные полости, которые увеличили известный объем пещеры еще на 1,6 млн кубических метров.

Ученые считают, что многие подземные ходы Хангшон-Дунг до сих пор остаются неизвестными человечеству.

Реклама

Напомним, за последние пять десятилетий Китай высадил около 66 млрд деревьев в рамках масштабной программы лесовосстановления, известной как «Большая зеленая стена».

Новости партнеров