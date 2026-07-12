Ракета для Patriot / © Фото из открытых источников

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Польша тайно передала Украине пять ракет для ПВО Patriot. В обмен на это в США пообещали Варшаве 50 ракет в случае прямой угрозы польскому народу.

Об этом установило издание Defence24, специализирующееся на вопросах обороны, безопасности, геополитики и военных технологий.

По информации издания, вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камиш сообщил, что передать Украине ракет PAC-3 для системы Patriot попросили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Верховный главнокомандующий объединенными силами США в Европе генерал Алексус Гринкевич.

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По словам польского министра, количество переданных ракет Киеву является «пределом наших возможностей». Он подчеркнул, что это не влияет на оборонную способность противовоздушных сил Польши.

«Мы также договорились с генеральным секретарем НАТО и американской стороной, что передача этих нескольких ракет будет связана с чем-то другим. Если Польше угрожает угроза, мы получим в десять раз больше ракет и систем этого типа в течение первых 24 часов после угрозы», — поделился замминистра Цезарий Томчик.

Польша тайно передала Украине ракеты Patriot — что известно

Напомним, ранее стало известно, что Польша могла тайно передать Украине ракеты в системы Patriot. Это решение в Польше повлекло за собой конфликт между правительством и дворцом президента Навроцкого. Представители оцепления президента Польши и оппозиционные силы бросили обвинения в адрес правительства и назвали решение ошибочным.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встал на защиту решения правительства. Он заявил, что военная помощь Украине входит в национальные интересы Польши, чтобы Россия проиграла войну.

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