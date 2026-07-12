Бывшая жена Кацурина не сдержала эмоций и прилетела к детям в Португалию: "Мамино сердце не выдержало"

Даша Кацурина / © instagram.com/dasha_katsurina

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Бывшая супруга мужа артистки Нади Дорофеевой, ресторатор и дизайнер Даша Кацурина, отправилась в Португалию, чтобы встретиться с детьми, и поделилась трогательными снимками семейного воссоединения.

Предпринимательница рассказала, что этим летом не планировала отдыхать вместе с дочерью Сашей и сыном Иваном. Причиной стали переезд, насыщенный рабочий график и ряд перемен в жизни. Дети сейчас находятся в летнем лагере в Португалии. Однако разлука оказалась слишком тяжелой для знаменитости. Поэтому она решила устроить своим детям неожиданный сюрприз.

«В начале лета мы с детьми договорились, что в этом году я не смогу провести с ними летний отпуск. Из-за переезда, турбулентности и огромного количества работы. Но материнское сердце не выдержало, поэтому я прилетела через полмира на 3 дня — в качестве сюрприза, чтобы провести с ними выходные», — поделилась Даша.

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Даша Кацурина с детьми / © instagram.com/dasha_katsurina

В своём Instagram Кацурина опубликовала серию трогательных фотографий. На одном из кадров она крепко обнимает 10-летнюю дочь Сашу, на другом — делает селфи со спящим 4-летним Иваном. Также бизнесвумен показала детей во время поездки на автомобиле.

«Мои два самых важных проекта — это они», — тронула подписчиков рестораторша.

Даша Кацурина с детьми / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина с детьми / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина с детьми / © instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина часто делится моментами из своей материнской жизни и не скрывает, что, несмотря на плотный график, всегда старается найти время для детей. Именно поэтому даже короткая поездка через полмира стала для неё важной возможностью побыть рядом с сыном и дочерью.

Даша Кацурина воспитывает двоих детей от брака с ресторатором Михаилом Кацуриным, который в настоящее время состоит в отношениях с певицей Надеждой Дорофеевой. После развода бывшие супруги поддерживают связь ради детей и продолжают активно участвовать в их жизни.

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Напомним, недавно Даша Кацурина после разрыва с Дантесом переехала ипоказала свою новую квартиру изнутри.

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